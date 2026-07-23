Concierto de St. Pedro y Gala Drag Queen: las Fiestas del Carmen de La Isleta afrontan su último fin de semana

Las Fiestas del Carmen de La Isleta afrontan desde este jueves su último fin de semana de actividades populares con una programación que reúne propuestas infantiles, actuaciones musicales, verbenas y actos tradicionales en honor a Nuestra Señora del Carmen. Entre los principales eventos previstos destacan la Gran Gala de Elección del Drag Queen 2026, el concierto del artista st. Pedro y las celebraciones en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra.

La programación está organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, junto a la Comisión de Fiestas y la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.

Actividades familiares y concurso coreográfico

El programa comienza este jueves con una fiesta infantil con hinchables y la actuación de JALEOX, a partir de las 17:30 horas. Posteriormente, a las 20:00 horas, se celebrará el Concurso Coreográfico, una de las citas incluidas dentro de la agenda de actividades populares del barrio.

El viernes, la Plaza Ingeniero Manuel Becerra acogerá a las 21:00 horas la Gran Gala de Elección del Drag Queen 2026, uno de los actos centrales de estas fiestas. La jornada finalizará con una verbena amenizada por el Grupo Bomba.

Música y verbena en la plaza

La jornada del sábado arrancará a las 11:00 horas con un pasacalle de la Banda Atlántico Sound por diferentes calles de La Isleta. A mediodía, a las 12:00 horas, se celebrará una fiesta infantil con hinchables acuáticos en la plaza.

La programación nocturna comenzará a las 22:00 horas con la actuación del DJ Nichel B. A las 23:00 horas será el turno del concierto de st. Pedro, antes de la gran verbena final a cargo de la orquesta La Mekánica by Tamarindos.

Actos religiosos hasta finales de julio

En paralelo a las actividades populares, continúa el novenario dedicado a la Virgen del Carmen, que se prolongará hasta el próximo 25 de julio. El domingo tendrá lugar el tradicional Homenaje del Barrio, con el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía.

Uno de los momentos destacados del calendario religioso llegará el lunes 27 de julio, con la subida de la imagen de Nuestra Señora del Carmen Coronada a su camarín, tras el rezo del Rosario y antes de la Eucaristía cantada por el Coro Amigos del Carmen.

Las celebraciones concluirán el martes 28 de julio con la entrega de premios de las alfombras en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen y una Eucaristía en memoria de las personas difuntas de la parroquia. Como cierre definitivo del programa, el domingo 2 de agosto se celebrará la tradicional excursión de fin de fiestas a San Bartolomé de Fontanales, organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Corazón de La Isleta.