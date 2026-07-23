Cruz Roja analiza las circunstancias del ahogamiento de Fabiola Mbulito en La Laja

Cruz Roja analiza las circunstancias del ahogamiento de la menor de 12 años Fabiola Mbulito, ocurrido el pasado martes en la playa de La Laja. La entidad ha informado de que trabaja a "nivel técnico para tener toda la información y cronología del incidente". Aunque aclara que "siempre hay un seguimiento continuo de la labor". En este caso, una ola arrastró a la jugadora de baloncesto, que pasaba el día en la playa junto a otro menor de 11 años. Los socorristas lograron rescatar con vida a su acompañante, pero no pudieron llegar a tiempo hasta Mbulito, cuyo cuerpo fue localizado a 200 metros de la costa. Desde la Unión Socorristas Islas Canarias denuncian que aquel día el equipo estaba infradotado, ya que había dos socorristas cuando, según sostienen, tendrían que haber estado trabajando cinco.

El delegado sindical de CGT, David Molina, asegura que, según el Plan de Seguridad, el equipo debía estar compuesto por cinco socorristas, un patrón y un responsable. Sin embargo, según relata, ese día trabajaban dos socorristas, un patrón y un responsable. La zona en la que se produjo el incidente es conocida por sus corrientes, por lo que los socorristas critican que no hay una torreta de vigilancia operativa en ese punto para poder actuar con mayor rapidez. "Si hubiera estado operativa, el compañero habría llegado antes casi al 100%, porque de hecho esa torreta está ahí en medio para vigilar la corriente en la que se ahogaron los niños", expresa.

Bandera amarilla

Molina explica que, durante el servicio del pasado martes, uno de los socorristas estaba en las piscinas y el otro en otra zona de la playa considerada también de especial peligro. "En el puesto solo había dos personas, que eran la responsable y el patrón", relata. El patrón es el encargado de conducir la moto de agua, pero en este caso, según el delegado, ese recurso no resultaba efectivo porque los bañistas estaban muy cerca de la orilla. "Además, él solo no puede meter la moto de agua, es imposible porque pesa muchísimo", añade. "El patrón no debería haberse tirado al agua, tendría que haber salido con la moto y con otro socorrista, mientras la compañera estaba socorriendo en el agua. Pero como no había gente no se pudo hacer", valora Molina.

Ese día ondeaba la bandera amarilla, que permite el baño con precaución. Molina sostiene que, si el servicio se está prestando sin el personal suficiente para garantizar la seguridad, es necesario izar la bandera roja. "No se hizo todo lo posible porque si hubiera sido así no habría pasado lo que pasó, porque habría estado el personal disponible y todo vigilado como se debería", considera. Aunque reconoce que los accidentes también pueden ocurrir incluso con todas las medidas de seguridad en regla, insiste en que, en estas condiciones, tienen "todas las papeletas" para que se produzcan tragedias.

Más personal

Desde su experiencia, el delegado sindical considera que incluso la dotación que exige el Plan de Seguridad, es decir, cinco socorristas, resulta insuficiente para garantizar la seguridad en La Laja. Molina explica que se trata de una playa "compleja de vigilar" porque, al ser la primera al entrar en la capital, recibe a muchos turistas que desconocen el peligro de sus corrientes. "Ahí es donde está el problema", afirma. Este arenal ya tiene historial de otros fatídicos sucesos. En octubre de 2025 los socorristas ya exigían que se extendiera el servicio de vigilancia durante la temporada baja tras la muerte de un joven de 20 años. Desde la concejalía de Ciudad de Mar del Ayuntamiento capitalino no contemplan un refuerzo de la vigilancia en el litoral, ya que han activado el incremento de efectivos hasta el 15 de septiembre por el período estival. "El servicio del verano se activó el 1 de julio. Es decir el refuerzo ya está previsto y está establecido en el contrato del servicio con Cruz Roja, en diferentes periodos a lo largo del año. Todos los días de la semana de 10:00 a 20:00 horas", comunican.

La muerte de Fabiola Mbulito ha causado una gran conmoción. La joven era una promesa del baloncesto canario y pertenecía a una saga familiar de destacadas jugadoras, como Puri, Miriam e Iris Mbulito. Además, había sido convocada por la Selección Española U12 Femenina de Baloncesto para participar en una concentración organizada por la FIBA.