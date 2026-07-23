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"Se les hacía complicado abordar los condicionantes": Beatriz Calzada sobre la granja de pulpos

Nueva Pescanova renuncia a la granja de pulpos tras cinco años de solicitud de concesión haciendo alusión a los condicionantes medioambientales y nuevos requerimientos

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, tras anunciar que la granja de pulpos no seguirá adelante.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, tras anunciar que la granja de pulpos no seguirá adelante. / Ángel Medina G. / EFE

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Adzubenam Villullas

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Las Palmas de Gran Canaria

Carpetazo a la granja de pulpos. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, explicó este jueves en rueda de prensa que a Nueva Pescanova "se les hacía técnicamente complicado poder abordar todos los condicionantes" medioambientales para ponerla en marcha. Calzada precisó que recibieron la tarde anterior la solicitud para desactivar el proyecto. La empresa de matriz gallega pretendía crear una piscifactoría de cultivos marinos en la zona de La Esfinge.

Calzada apuntó que el comunicado que les remitió la empresa alude a cuestiones técnicas. La compañía debía someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y todavía no había iniciado el procedimiento. Previamente pasó por una evaluación simplificada, pero tras detectarse posibles "efectos adversos significativos", el Gobierno de Canarias exigió un segundo procedimiento en 2024.

"Circunstancias sobrevenidas"

En el escrito remitido a la Autoridad Portuaria, la multinacional pesquera anuncia que "no resulta oportuno continuar impulsando" la solicitud de concesión presentada hace ya cinco años. La empresa esgrime "circunstancias concurrentes sobrevenidas" durante el proceso y hace alusión a los nuevos requerimientos administrativos demandados por el Gobierno autonómico.

La Autoridad Portuaria procederá ahora al archivo del expediente que se abrió en mayo de 2021 para otorgar a Nueva Pescanova la concesión de un suelo de 50.000 metros cuadrados. Calzada precisó que ahora deberán valorar cuál debe ser el destino de este espacio que queda liberado. "Haremos un análisis y qué actividades pueden ser buenas para el Puerto", matizó.

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Esa bolsa de suelo, situada junto a la terminal de Naviera Armas, ha sido utilizada en los últimos años por la consignataria Hamilton para el acopio de maquinaria del sector petrolero offshore con una concesión temporal.

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