Mejora del saneamiento en Olof Palme, renovación del asfalto en Miller y una fuente transitable: tres proyectos nuevos para la capital

Mejoras en el saneamiento, más tareas de reasfaltado en los barrios y una nueva fuente transitable. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves proponer al Cabildo de Gran Canaria la modificación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2024-2027 con el objetivo de adaptar la planificación de las inversiones a la evolución de los distintos proyectos municipales, incorporando nuevas actuaciones y redistribuyendo los recursos disponibles sin alterar la financiación global asignada al municipio.

La propuesta, impulsada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, que dirige Mauricio Roque, responde a la necesidad de reajustar las anualidades del Plan tras la ejecución de diversas actuaciones y la generación de remanentes derivados de bajas en las adjudicaciones y modificaciones de proyectos, tal y como contemplan las bases reguladoras del programa.

Tres nuevas actuaciones

Entre las principales novedades figuran tres nuevas actuaciones que se incorporan a la anualidad de 2027: el proyecto de renovación del saneamiento en la calle Olof Palme, en el tramo comprendido entre la avenida Mesa y López y el paseo de Chil; la repavimentación de varias calles del barrio de Miller; y la construcción de una fuente transitable en el parque Concejal Domingo González Chaparro, en Lomo Apolinario. También incorpora para este año un nuevo módulo de vestuarios masculino y femenino para las instalaciones de Limpieza de Las Torres.

La actualización también modifica los importes de distintas actuaciones ya incluidas en el Plan para ajustarlas al desarrollo de los proyectos y a las necesidades detectadas durante su tramitación y ejecución. El Plan de Cooperación del Cabildo asigna al Ayuntamiento capitalino una financiación total de 20.691.578,72 euros para el periodo 2024-2027, distribuida en cuatro anualidades de 5.172.894,68 euros cada una.

Bases reguladoras del plan

Tras esta modificación, el conjunto de actuaciones previstas alcanza una inversión de 18.628.561,93 euros, manteniéndose el equilibrio presupuestario entre las cuatro anualidades y reservándose una parte de los fondos para futuras actuaciones, liquidaciones, modificados y complementarios.

La modificación se fundamenta en la Base 18 de las reguladoras del Plan de Cooperación, que permite a los ayuntamientos reutilizar los remanentes generados como consecuencia de bajas en la adjudicación de contratos, anulaciones o modificaciones de proyectos para destinarlos a nuevas actuaciones o a completar las ya previstas, optimizando así la ejecución de las inversiones públicas.