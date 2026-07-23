Limpieza
Las Palmas de Gran Canaria inicia el desbroce del tramo a La Milagrosa tras la advertencia de los vecinos
La maleza había reducido la visibilidad y estrechado un recorrido de seis kilómetros del camino agrícola de doble sentido, aumentando el riesgo para los conductores y residentes
El servicio público de Limpieza municipal de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este jueves los trabajos de desbroce en el tramo de la carretera que va de Llanos de María Rivera (GC-323) a La Milagrosa (GC-381) después de que un grupo de vecinos advirtiera del posible riesgo, no solo por incendio debido a las altas temperaturas, sino de accidente durante la circulación en lo que en realidad es un camino agrícola de doble sentido.
El recorrido, de unos seis kilómetros, presenta zonas en las que la vegetación ha ido ganando terreno de tal manera que ha estrechado varios puntos. Un trazado muy frecuentado no solo por los residentes de los barrios de Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria con los que colindan, sino por conductores que se dirigen, especialmente en verano, a ver los fuegos de San Lorenzo.
La falta de mantenimiento en los márgenes había provocado que la maleza invadiera parte de la calzada, redujera la visibilidad y obligara a extremar la precaución a quienes circulaban por ella. La zona pertenece al distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, uno de los distritos considerado por los propios técnicos municipales de alto riesgo de incendio forestal. Los trabajos se extenderán el resto de la semana.
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