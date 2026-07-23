Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte de Fabiola Mbulito en La LajaEstadio de Gran CanariaCortes y restricciones en Gran CanariaAsalto vivienda TeldePeleas aviones CanariasCondena por la muerte de una enfermeraJefté ya está en la UD Las PalmasGranja de pulpos en el Puerto de Las Palmas
instagramlinkedin

Limpieza

Las Palmas de Gran Canaria inicia el desbroce del tramo a La Milagrosa tras la advertencia de los vecinos

La maleza había reducido la visibilidad y estrechado un recorrido de seis kilómetros del camino agrícola de doble sentido, aumentando el riesgo para los conductores y residentes

Trabajadores del servicio público de Las Palmas de Gran Canaria realizan trabajos de desbroce en el tramo de carretera a La Milagrosa.

Trabajadores del servicio público de Las Palmas de Gran Canaria realizan trabajos de desbroce en el tramo de carretera a La Milagrosa. / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El servicio público de Limpieza municipal de Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este jueves los trabajos de desbroce en el tramo de la carretera que va de Llanos de María Rivera (GC-323) a La Milagrosa (GC-381) después de que un grupo de vecinos advirtiera del posible riesgo, no solo por incendio debido a las altas temperaturas, sino de accidente durante la circulación en lo que en realidad es un camino agrícola de doble sentido.

El recorrido, de unos seis kilómetros, presenta zonas en las que la vegetación ha ido ganando terreno de tal manera que ha estrechado varios puntos. Un trazado muy frecuentado no solo por los residentes de los barrios de Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria con los que colindan, sino por conductores que se dirigen, especialmente en verano, a ver los fuegos de San Lorenzo.

Noticias relacionadas y más

La falta de mantenimiento en los márgenes había provocado que la maleza invadiera parte de la calzada, redujera la visibilidad y obligara a extremar la precaución a quienes circulaban por ella. La zona pertenece al distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, uno de los distritos considerado por los propios técnicos municipales de alto riesgo de incendio forestal. Los trabajos se extenderán el resto de la semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

Las Palmas de Gran Canaria inicia el desbroce del tramo a La Milagrosa tras la advertencia de los vecinos

Las Palmas de Gran Canaria inicia el desbroce del tramo a La Milagrosa tras la advertencia de los vecinos

"Se les hacía complicado abordar los condicionantes": Beatriz Calzada sobre la granja de pulpos

"Se les hacía complicado abordar los condicionantes": Beatriz Calzada sobre la granja de pulpos

Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras

Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras

22 carteles buscan convertirse en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

22 carteles buscan convertirse en la imagen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2027

Cuatro heridos en la colisión entre varios vehículos a la altura de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro heridos en la colisión entre varios vehículos a la altura de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria

Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en el Puerto de Las Palmas

Decisión definitiva: Nueva Pescanova abandona el proyecto de cría de pulpos en cautividad en el Puerto de Las Palmas

Una obra de emergencia intenta salvar lo que queda de los murales del Pueblo Canario

Una obra de emergencia intenta salvar lo que queda de los murales del Pueblo Canario

La investigadora Cristina Caja: «El cuidado es una necesidad social y su responsabilidad no puede recaer solo en las familias»

Tracking Pixel Contents