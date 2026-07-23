Consejo de Administración
El Puerto de Las Palmas encarga un informe sobre el futuro de la Fundación
La Autoridad Portuaria de Las Palmas encarga un informe jurídico para definir el futuro de la Fundación Puertos, tras el dictamen negativo de la Abogacía del Estado emitido en junio
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha encargado un informe jurídico sobre la viabilidad de la Fundación Puertos de Las Palmas. El encargo lo han hecho al mismo despacho de abogados del Estado en excedencia que hicieron el del año 2017. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, explicó este jueves al término del Consejo de Administración que este encargo definirá el futuro de la institución, envuelta en polémicas tras recibir en junio un informe negativo de la Abogacía del Estado.
Calzada precisó este jueves que los tres puntos que solicitó la abogada se han cumplido: el proceso de elección del nuevo gerente arrancó el 17 de julio, también se ha enviado toda la documentación requerida a la Intervención General del Estado, y se ha encargado el informe jurídico para valorar la viabilidad de la Fundación y determinar si esta debería extinguirse o transformarse. La Junta de Patronos deberá valorarlo, "en función de eso se verá el camino a seguir".
La anterior gerente de la Fundación, Betsabé Morales, dimitió el pasado 3 de julio a raíz del informe negativo de la Abogacía del Estado. En este, alertaba en dicho documento la irregularidad de su nombramiento sin convocatoria pública, de forma directa, y sin el visto bueno de este organismo estatal. También solicitaba la liquidación de la entidad.
Desahucios en el Muelle Deportivo
Por otro lado, el Consejo de Administración dio el visto bueno al desahucio administrativo de tres nuevas embarcaciones del Muelle Deportivo: el Polaris, el Vanity y el Pepper. Calzada indicó que con estos son ya 38 las órdenes de desalojo que ha dictado la Autoridad Portuaria desde que se decidiera echar a quienes incumplen con la normativa de la dársena de embarcaciones menores.
El Puerto también ha aprobado dos prórrogas concesionales en el sector del bunkering. Por un lado, Moeve Terminals Canarias, con 15 años adicionales; y por otro, Petrologis Canarias, con cinco años más de concesión. Ambas empresas se comprometen a realizar inversiones por más de un millón de euros.
La empresa Silos Canarias también se ha visto beneficiada, al reducir los tráficos mínimos exigidos en un 31,5%. El Puerto ha tomado esta decisión a raíz de los cambios estructurales en el mercado harinero y de la alimentación animal en las Islas, por lo que se han alterado las condiciones económicas que había en el momento de la concesión.
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