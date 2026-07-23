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Una 'sirena' sorprende a bañistas y paseantes en la playa de Las Canteras

Una mujer con cola de sirena recrea la estética de 'La Sirenita' en la orilla del principal arenal de Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer se caracteriza como una sirena en la playa de Las Canteras, este jueves, 23 de julio de 2026

Una mujer se caracteriza como una sirena en la playa de Las Canteras, este jueves, 23 de julio de 2026 / La Provincia

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Mar Molina

Quienes acudieron durante la mañana de este jueves 23 de julio a la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, se encontraron con una escena poco habitual. En la orilla del arenal se podía ver a una mujer caracterizada como una sirena, una imagen que despertó la curiosidad de numerosos paseantes y bañistas.

Se detuvieron para observar la escena e incluso aprovecharon la ocasión para tomar fotografías, al pensar que se trataba de una situación insólita, cerca de La Puntilla.

Mujer caracterizada como una sirenita en Las Canteras este jueves, 23 de julio de 2026

Mujer caracterizada como una sirenita en Las Canteras este jueves, 23 de julio de 2026 / La Provincia

Una caracterización inspirada en 'La Sirenita'

Aunque la imagen podía parecer sorprendente a primera vista, no se trataba de ningún fenómeno extraordinario. La protagonista era una mujer equipada con una cola de sirena, recreando la estética del popular personaje de 'La Sirenita' mientras posaba en la arena y en la orilla de la playa.

Este tipo de caracterizaciones forman parte de una actividad recreativa que ha ido ganando presencia en distintos puntos del mundo, también en Canarias, y que combina el uso de colas de sirena con técnicas de natación y apnea. Aunque por ahora se desconoce el fin de la 'sirenita' que posa este jueves a la orilla de Las Canteras.

Academia de formación de sirenitas

Atlantic Mermaid Academy (AMA) presentó en 2021 en Las Canteras la primera escuela de sirenas y tritones de Gran Canaria.

La academia desarrolla actividades inspiradas en el denominado mermaiding, una modalidad recreativa en la que los participantes utilizan colas de sirena para realizar ejercicios y exhibiciones acuáticas.

Actividades en la playa de Las Canteras de la primera escuela de sirenas y tritones de Gran Canaria (8/05/2021)

Actividades en la playa de Las Canteras de la primera escuela de sirenas y tritones de Gran Canaria (8/05/2021)

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Actividades en la playa de Las Canteras de la primera escuela de sirenas y tritones de Gran Canaria (8/05/2021) /

Lydia Caro Castro, profesora e impulsora de esta iniciativa única, explicó entonces que "esto es una especie de natación sincronizada con la que puedes ejercitar todo el cuerpo".

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La escena volvió a demostrar cómo Las Canteras, una de las playas urbanas más conocidas de Canarias, continúa siendo escenario de actividades que llaman la atención tanto de residentes como de visitantes.

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