Las Palmas de Gran Canaria aprueba 2,4 millones de euros en subvenciones para impulsar la actividad cultural

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una partida de 2.395.000 euros en subvenciones destinadas a respaldar la actividad de seis entidades culturales y educativas de la ciudad durante 2026. Las ayudas, propuestas por la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, se dirigen a proyectos relacionados con la programación artística, la formación, la investigación patrimonial y la divulgación cultural.

El concejal del área, Josué Íñiguez, señaló que estas subvenciones buscan reforzar el apoyo municipal al sector cultural de la ciudad y favorecer el desarrollo de actividades vinculadas al patrimonio, la creación artística y el acceso ciudadano a la programación cultural.

El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós concentran la mayor ayuda

La mayor parte de la financiación corresponde a la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, que recibirá 1,6 millones de euros para cubrir los gastos generales de funcionamiento y la programación cultural prevista para 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

La temporada incluirá propuestas de teatro, música, danza y humor, además de ciclos como Música y Literatura, Antiqva, Jazz Otoño y el Homenaje a Alfredo Kraus. También contempla proyectos educativos dirigidos a familias y jóvenes intérpretes.

La temporada de ópera contará con 460.000 euros de apoyo municipal

La Asociación Amigos Canarios de la Ópera dispondrá de 460.000 euros para financiar la 59ª Temporada de Ópera Alfredo Kraus 2026.

El programa incluye cinco títulos: ‘L'Elisir d'amore’, ‘Otello’, ‘Simon Boccanegra’, ‘Andrea Chenier’ y ‘Turandot’. La iniciativa incorpora además el proyecto ACO Joven, que permite a personas jóvenes asistir gratuitamente a ensayos generales y participar en conferencias introductorias sobre las producciones.

El Museo Canario impulsará la catalogación y digitalización de fondos

La Sociedad Científica El Museo Canario recibirá 250.000 euros para desarrollar el proyecto Patrimonio y Sociedad, centrado en la catalogación, análisis y digitalización de fondos arqueológicos y documentales.

La iniciativa incluye trabajos de restauración de piezas, apoyo a la investigación científica y actividades divulgativas y participativas para acercar el patrimonio histórico a la ciudadanía.

Formación cultural y actividades musicales completan las subvenciones

Entre las ayudas aprobadas también figura la destinada a Radio ECCA Fundación Canaria, que contará con 50.000 euros para desarrollar el proyecto ‘Capital Cultural LPGC: Tradición, Innovación y Comunidad’. El programa contempla acciones formativas sobre ciudadanía digital, derechos culturales y patrimonio cultural de Las Palmas de Gran Canaria, además de talleres en las bibliotecas municipales.

La Asociación Orquesta Sinfónica de Las Palmas recibirá 25.000 euros para organizar el XV Concierto Popular de Año Nuevo, con cinco funciones en el Auditorio Alfredo Kraus. El proyecto incluye la creación de un coro participativo formado por más de 90 personas que actuará junto a la orquesta y solistas invitados.

Por último, la Asociación Escuela Luján Pérez contará con 10.000 euros para cubrir gastos corrientes de sus actividades culturales durante 2026. La ayuda permitirá mantener talleres de disciplinas como talla en madera, grabado calcográfico, serigrafía, acuarela, cerámica, modelado y fotografía, así como exposiciones con trabajos del alumnado.

Fundada en 1918, la Escuela Luján Pérez continúa como una de las entidades de referencia en la formación artística de Canarias.