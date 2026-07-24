Las averías de dos coches colapsan la Avenida Marítima
El vehículo quedó detenido en sentido norte, a la altura del Muelle Deportivo, y obligó a activar a la Unidad de Tráfico
Dos vehículos averiados provocaron retenciones este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Las incidencias afectaron a la circulación en la ciudad y obligaron a movilizar a los servicios encargados del tráfico y del mantenimiento de las carreteras.
Una de las averías se produjo en la Autovía Marítima, en sentido norte y a la altura del Muelle Deportivo. El vehículo inmovilizado generó colas en una de las principales arterias de entrada y salida de la capital.
Una avería bloqueó el tráfico junto al Muelle Deportivo
La presencia del coche averiado en la Autovía Marítima redujo la fluidez de la circulación y provocó retenciones en dirección norte.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Tráfico y personal del área de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Los equipos trabajaron para señalizar la incidencia, proteger la zona y retirar el vehículo de la calzada.
Retiran el vehículo de la Autovía Marítima
El coche que estaba causando las retenciones a la altura del Muelle Deportivo fue finalmente retirado.
La actuación de la Unidad de Tráfico y de Carreteras del Cabildo permitió liberar el punto afectado y recuperar progresivamente la circulación en sentido norte.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye