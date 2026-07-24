Las averías de dos coches colapsan la Avenida Marítima

Dos vehículos averiados provocaron retenciones este viernes en Las Palmas de Gran Canaria. Las incidencias afectaron a la circulación en la ciudad y obligaron a movilizar a los servicios encargados del tráfico y del mantenimiento de las carreteras.

Una de las averías se produjo en la Autovía Marítima, en sentido norte y a la altura del Muelle Deportivo. El vehículo inmovilizado generó colas en una de las principales arterias de entrada y salida de la capital.

Una avería bloqueó el tráfico junto al Muelle Deportivo

La presencia del coche averiado en la Autovía Marítima redujo la fluidez de la circulación y provocó retenciones en dirección norte.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Unidad de Tráfico y personal del área de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Los equipos trabajaron para señalizar la incidencia, proteger la zona y retirar el vehículo de la calzada.

Retiran el vehículo de la Autovía Marítima

El coche que estaba causando las retenciones a la altura del Muelle Deportivo fue finalmente retirado.

La actuación de la Unidad de Tráfico y de Carreteras del Cabildo permitió liberar el punto afectado y recuperar progresivamente la circulación en sentido norte.