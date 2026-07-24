El barrio 'mundialista' de Yéremy Pino exige mejoras y dejar a un lado el estigma social

El Lomo del Chinche, en el popular Barrio Atlántico de Las Palmas de Gran Canaria atrajo la atención de los medios de comunicación hace escasamente una semana porque en él nació y se crió una de las estrellas mundialistas de la actual selección española de fútbol: el extremo Yéremy Pino.

Pero más allá de la alegría que supuso su éxito para los vecinos, los residentes del conjunto de viviendas de la calle Donante Altruista aprovechan el foco mediático para reivindicar mejoras y dignificación del barrio.

"Esto da pena verlo", destaca Josefa Artiles, una de las vecinas. "Las fachadas se están viniendo abajo, los cascotes caen a la calle con el riesgo de darle a alguien", añade mientras señala una de las esquinas del edificio dañada y donde reside una persona con movilidad reducida.

Vecinos de Lomo del Chinche denuncian el abandono del barrio / Andrés Cruz

Pero no es la única queja. Tanto ella como el resto de residentes exigen más limpieza y labores de mantenimiento. "La falta de poda de las palmeras y los parterres hacen que no podamos ni abrir las ventanas por miedo a que se nos metan las ratas y las cucarachas, que ya hemos visto correr por aquí", añaden.

Pedro Tavío, vecino de la calle Donante Altruista, en el popular Lomo del Chinche, en Barrio Atlántico. / ANDRES CRUZ

A escasos metros Pedro Tavío limpia su coche. Conoce al joven futbolista canario desde que, siendo un niño jugaba al balón en la calle principal del barrio. "Yéremy, te doy las felicidades, soy el abuelo de Brian y Joan, a ver si pasas por aquí un día y te doy un abrazo", lanza como mensaje esperando verlo pronto por la zona.

Pedro llegó al Lomo del Chinche cuando el proyecto de urbanización apenas comenzaba. Participó de su construcción y acabó viviendo en él. "Yo vivía en Tamaraceite y eché una solictud para poder venir aquí. Es un barrio humilde y trabajador y estoy muy orgulloso de vivir aquí".

Ese orgullo de pertenencia no le impide exigir a las autoridades responsables -Gobierno de Canarias como promotor de su construcción- y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -en materia de limpieza viaria -que intervengan.

Se dirige a uno de los portales y señala los salientes donde los hierros están al descubierto. "Un señor se rozó el otro día al venir caminando y se levantó la piel, los edificios están hechos un desastre". Ejemplos como ese se repiten por toda la calle. "Esto es peligro no solo para los niños y la gente mayor, sino para cualquiera que pase por aquí", subraya.

Un señor se rozó el otro día al venir caminando y se levantó la piel, los edificios están hechos un desastre Pedro Tavío — Vecino de Barrio Atlántico

Estos vecinos llevan años de quejas y demandas a sus espaldas, pero lamentan la "inacción" de la administración pública. "Nos dicen que como ahora las viviendas son nuestras, somos nosotros los responsables, pero no podemos afrontar las derramas necesarias para arreglarlas", destacan.

Guacimara Hernández, vecina de la calle Donante Altruista, señala el estado de la fachada en el que los hierros han quedado al descubierto. hinche denuncian el abandono del barrio / ANDRES CRUZ

De ahí que la asociación de vecinos de Barrio Atlántico demande que la zona se acoja a los programas de renovación y rehabilitación municipal, conocidos como ARRU.

La importancia de dignificar un barrio

"Cuando cojo un taxi y digo la calle me contestan que en realidad es Lomo del Chinche. No, es Donante Altruista", expresa con firmeza Jofefa Artiles en un acto de dignificar una urbanización que se construyó sobre un antiguo vertedero en 1990 como viviendas de protección oficial.

A esa exigencia se suma Guacimara Hernández. "Hay quien tiene miedo de venir al barrio, pero aquí ya lo ven, nos llevamos todos muy bien. No hay más problemas de los que te puedes encontrar en otros".

Cuando cojo un taxi y digo la calle me contestan que es Lomo del Chinche. No, es Donante Altruista Josefa Artiles — Vecina de Barrio Atlántico

Aquella toponimia histórica vinculada a las fincas agrícolas que existían en la zona más rural de Las Palmas de Gran Canaria ha ido evolucionando. Hoy, los vecinos promueven una nueva denominación: Mirador del Atlántico, realzando la ubicación privilegiada en la que se encuentran. "Es que desde nuestras casas vemos el mar, estos son edificios que miran al Atlántico", recalcan.

A las puertas de que inicien las precampañas electorales para los comicios de 2027, este grupo de vecinos pide a la clase política que no les vean como "un voto más", sino como una necesidad social de dignificar la zona.

"Este barrio es maravilloso, pero también está muy abandonado", subraya Josefa, quien lanza una pregunta: "¿Por qué en otros barrios sí y en La Feria no?". Una petición que exige respuesta. Mientras, el orgullo de pertenencia al barrio hace que saquen la garra que han demostrado siempre, la misma que ha empleado el flamante campeón Yéremy Pino durante la gesta mundialista.