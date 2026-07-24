La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria

La Bonoloto dejó este viernes, 24 de julio de 2026, un premio de 68.078,85 euros en Las Palmas de Gran Canaria. El boleto agraciado fue validado en el punto de venta situado en el número 212 de la carretera General del Norte.

La apuesta obtuvo un premio de segunda categoría, reservado a los boletos que aciertan cinco números de la combinación ganadora y el complementario. Solo hubo dos acertantes de este nivel en todo el sorteo.

El punto de venta que repartió el premio se encuentra en la carretera General del Norte, 212, en Las Palmas de Gran Canaria.

El segundo boleto de la misma categoría fue validado en un establecimiento situado en la calle Larga, 4, en Mazarrón, Murcia. Cada uno de los dos acertantes recibirá 68.078,85 euros.

La combinación ganadora estuvo formada por los números: 7, 10, 18, 25, 26 y 45. El complementario fue el 36 y el reintegro correspondió al 2.

El premio de primera categoría quedó desierto

Ningún participante acertó los seis números de la combinación ganadora, por lo que el importe destinado a la primera categoría pasará a incrementar el bote del siguiente sorteo.

En tercera categoría, con cinco aciertos, hubo 99 boletos premiados. Cada uno recibirá 687,67 euros.

También se registraron 5.176 acertantes de cuatro números, con un premio de 19,73 euros, y 93.706 apuestas con tres aciertos, que cobrarán 4 euros.

El sorteo recibió un total de 4.691.611 apuestas y alcanzó una recaudación de 2.345.805,50 euros.

La cantidad destinada al pago de premios ascendió a 1.290.193,03 euros. Además, 471.918 boletos resultaron premiados con el reintegro de 0,50 euros.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Logo de la Bonoloto. / La Provincia

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas

Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque

Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro).

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.