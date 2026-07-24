Bravo Murillo se ilumina con tecnología LED: ahorro energético y mayor seguridad en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha finalizado la renovación del alumbrado público de la calle Bravo Murillo con la sustitución de 32 luminarias de vapor de sodio por nuevos equipos LED de alta eficiencia.

Esta actuación mejora la calidad de la iluminación de una de las principales vías de la ciudad y se enmarca en el proceso de renovación y modernización del alumbrado público que el Ayuntamiento desarrolla en distintos puntos del municipio.

El concejal de Vías y Obras y Alumbrado, Carlos Díaz, ha señalado que “continuamos modernizando el alumbrado público de la ciudad para ofrecer un servicio de mayor calidad a vecinos y vecinas, incorporando soluciones más eficientes que mejoran la iluminación de nuestras calles y contribuyen a reducir el consumo energético y el impacto ambiental”.

Emisiones de dióxido de carbono

La renovación permitirá reducir el consumo energético de la instalación en cerca de un 66 %, al tiempo que disminuirá las emisiones de dióxido de carbono y las necesidades de mantenimiento respecto al sistema anterior.

Las nuevas luminarias LED proporcionan una iluminación más uniforme y confortable, favoreciendo la visibilidad y reforzando la seguridad tanto de peatones como de conductores. Asimismo, incorporan un sistema de regulación automática que adapta la intensidad de la luz a las diferentes horas de la noche para optimizar el consumo energético.

Alumbrado más eficiente

La actuación realizada en la calle Bravo Murillo permitirá contar con un alumbrado más eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades actuales de la ciudad, mejorando la calidad del servicio y contribuyendo a un uso más responsable de la energía.

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