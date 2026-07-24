Buscan a un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
Roimer Fernando S. L. fue visto por última vez el 20 de julio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional pide colaboración ciudadana
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Las Palmas de Gran Canaria
Las autoridades buscan a Roimer Fernando S. L., un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 20 de julio de 2026.
El Centro Nacional de Desaparecidos ha difundido una alerta con su imagen y varios datos físicos para facilitar su localización. Cualquier persona que disponga de información puede contactar con la Policía Nacional a través del teléfono 091.
Así es el joven desaparecido
Según la información incluida en el aviso oficial, Roimer Fernando mide aproximadamente 1,70 metros.
Tiene los ojos marrones, el pelo negro, rizado y corto. La alerta no aporta datos sobre la ropa que llevaba en el momento de su desaparición ni precisa el punto exacto de Las Palmas de Gran Canaria donde fue visto por última vez.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye