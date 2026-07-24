Buscan a un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades buscan a Roimer Fernando S. L., un joven de 22 años desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el pasado 20 de julio de 2026.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha difundido una alerta con su imagen y varios datos físicos para facilitar su localización. Cualquier persona que disponga de información puede contactar con la Policía Nacional a través del teléfono 091.

Así es el joven desaparecido

Según la información incluida en el aviso oficial, Roimer Fernando mide aproximadamente 1,70 metros.

Tiene los ojos marrones, el pelo negro, rizado y corto. La alerta no aporta datos sobre la ropa que llevaba en el momento de su desaparición ni precisa el punto exacto de Las Palmas de Gran Canaria donde fue visto por última vez.