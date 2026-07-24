"Vengo desde chiquitita": los campus de verano que tejen amistades año tras año en Las Palmas de Gran Canaria

Los meses sin clase se disfrutan más en la cancha. Risas, saltos, juegos y una energía que desborda el césped configuran el ambiente veraniego del Complejo López Socas, uno de los seis epicentros donde se llevan a cabo los campus de verano de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 2.000 niñas, niños y adolescentes de entre cuatro y 14 años participan en las actividades lúdico-deportivas que se ofertan en la ciudad hasta el mes de agosto, que sirven como incentivo para el ejercicio físico y la socialización mientras facilitan la conciliación familiar. Además, en muchos casos, repetir la experiencia año tras año permite trabar largas amistades.

Claudia acude a este campus "desde chiquitita" y ahora ya está en el grupo de mayores, que aglutina a los adolescentes de entre 12 y 14 años. A las puertas de cumplir los 13, se puede decir que ha crecido en este campus hasta convertirse en una de las más veteranas. Asegura que le gustaría seguir viniendo, pero bromea con que "no quieren ampliar las edades", por lo que dentro de unos años quizá se pasará a la oferta juvenil que ofrece el municipio para el periodo festivo. Hasta entonces, seguirá disfrutando del complejo deportivo donde ha pasado casi todos sus veranos y ha conocido a algunos de los amigos con los que sigue compartiendo los meses sin clase.

Entusiasmo por el Mundial

Entre esos amigos se encuentran Valeria o Aitor, con los que ha podido disfrutar de actividades como búsquedas del tesoro, juegos tradicionales, fútbol, baloncesto, manualidades o teatro, entre otras. Para Aitor, la mejor parte de este campus es pasar tiempo con sus compañeros y jugar al fútbol, sobre todo después de que la selección española lograra alzarse con la Copa en el Mundial. Ese entusiasmo se contagia entre mayores, medianos y pequeños, que gritan al son de "¡campeones!" cuando se reúnen para una foto grupal.

La alcaldesa, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, durante el Campus de Verano del IMD en el López Socas / LP/DLP

También los monitores se suman a los saltos y coreos, ya que después de pasar tantos días juntos han estrechado una complicidad que les permite pasárselo bien a todos. Así lo cuenta Jordan, el encargado del grupo de mayores, con los que puede "hablar de tú a tú siempre con respeto". Por eso, y porque el campus también le permite hacer algo especial en periodo estival, le gustaría repetir como monitor en los próximos años.

Prevención frente al calor

Si bien es cierto que las altas temperaturas no merman sus ganas de pasarlo bien, Jordan explica que también toman las debidas precauciones para evitar golpes de calor o quemaduras en la piel. Por ejemplo, los viernes celebran una fiesta del agua y también tienen chorros en el campo que les ayudan a refrescarse cuando están en la cancha.

Sobre ello, la coordinadora del campus, Alba Camacho, explica que son muy consistentes con las aplicaciones periódicas de crema solar y las tomas de agua. También pueden acceder a los espacios con sombra siempre que lo necesiten, mientras que los más pequeños suelen estar la mayor parte del tiempo en la zona cubierta.

Seis campus municipales

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la concejala de Deportes, Carla Campoamor, visitaron este viernes el campus del Complejo Deportivo López Socas, el mayor de los seis habilitados en la ciudad: García San Román (Ciudad Alta), Jardín de Infancia (Isleta-Puerto-Guanarteme), Leoncio Castellano (Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya), El Batán (Vegueta, Cono Sur y Tafira) y la playa de Las Alcaravaneras (Centro).

Después de intercambiar un momento de juegos, Darias indicó que esta es "una de las actividades más importantes del verano", ya que permite que "los chicos y las chicas disfruten haciendo ejercicio, convivan, socialicen y vivan unas vacaciones que recuerden con cariño". Además, destacó el papel de la conciliación con las familias y la disponibilidad de precios asequibles.

Por su parte, Campoamor subrayó que los campus tienen servicios de recogida temprana y algunos también incluyen comedor. "Buscamos no solamente que los niños y niñas hagan deporte, sino también que cuiden su alimentación", desgranó, para apuntar que todos los días se sirven comidas saludables y equilibradas, como ejemplificó con un menú de puré con pollo y ensalada.