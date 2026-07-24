Choque de analíticas en El Confital: las muestras tomadas por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias dan datos contradictorios

Nuevo enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. Los resultados de las analíticas de las aguas de El Confital realizados por Ciudad de Mar contradicen los datos arrojados por el Servicio Canario de Salud. Incluso realizándose ambas mediciones el mismo día. Mientras unos reflejaban el pasado 13 de julio que las aguas de la playa capitalina están limpias, los otros detectaron una contaminación fecal cuatro veces por encima de lo permitido.

La playa de El Confital lleva cerrada al baño de manera ininterrumpida desde junio de 2017. A lo largo de estos nueve años ha sido imposible para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria conocer el origen de la contaminación fecal, cuyos picos se manifiestan cada cierto tiempo en las analíticas. Ante la disparidad que se producía entre las analíticas que realizaba la Concejalía de Ciudad de Mar y Salud Pública del Gobierno canario, los primeros intentaron, sin éxito, hacer las mediciones de manera conjunta.

El mismo día, 13 de julio

Tras obtener en el verano del año pasado la negativa por parte del Gobierno canario para hacer las analíticas de forma conjunta, tal y como aseguran fuentes de Ciudad de Mar, el Ayuntamiento decidió intentar que estas al menos se hicieran el mismo día. El pasado 13 de julio ambas instituciones realizaron, de forma separada eso sí, análisis del agua de la playa, con resultados contradictorios.

Ciudad de Mar somete actualmente las muestras a análisis en dos laboratorios: Eurofins y Labaqua. Los resultados del 13 de julio arrojaron la presencia de 68 y 66 Unidades de Formación de Colonias (UFC) de enterococos por cada 100 mililitros, respectivamente para cada laboratorio. Es decir, ambas cantidades estaban por debajo del límite máximo permitido de 185 que marca el Ministerio de Sanidad para las aguas de baño.

El Confital, en una imagen de archivo / LP/DLP

En cambio, la toma recogida por el Servicio Canario de Salud arroja un resultado de 801 unidades, es decir, cuatro veces por encima del límite permitido al baño por Sanidad y cinco veces por encima de los resultados que ha obtenido el Ayuntamiento capitalino pese a hacerse las tomas el mismo día. La contaminación por ecolli sí coincide prácticamente en los tres estudios, 0 y 1 en los dos análisis de Ciudad de Mar y 4 unidades en el publicado por el Gobierno canario.

"La respuesta ha sido cero"

"Solicitamos a Salud Pública la posibilidad de hacer analíticas conjuntas y evaluar si se estaba produciendo algún problema en los laboratorios, pero la respuesta por su parte ha sido cero", explica Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar. Tras esta negativa, decidieron hacer las analíticas con un segundo laboratorio. Pero, tal y como han visto, las contradicciones se siguen produciendo en los resultados de ambas administraciones.

Quevedo resalta que es el Gobierno de Canarias la "autoridad sanitaria" y quien tiene "la competencia y la obligación de analizar las supuestas causas de un caso así, nosotros no tenemos un departamento de Salud Pública". Desde la Consejería de Sanidad afirman que sus resultados son "totalmente fiables" dado que los métodos que utilizan en sus laboratorios siguen la normativa vigente.

Ciudad de Mar está pendiente de un análisis encargado a la ULPGC para conocer el tipo de enterococos que hay en la playa, así como del tipo de flora que hay en la zona. También han planeado con Emalsa el arreglo de un colector del cercano barrio de Las Coloradas. Además, el edil afirma que Defensa "han hecho sus obras" pertinentes en la base de La Isleta. Por lo que el origen del vertido sigue siendo un misterio.