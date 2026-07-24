El Colegio de Abogados de Las Palmas recupera su servicio de mediación ante conflictos

El Colegio de Abogados de Las Palmas activará de nuevo el Servicio de Orientación a la Mediación en sus sedes de la capital grancanaria y Puerto del Rosario (Fuerteventura) y lo amplía al partido judicial de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) para tratar de facilitar la resolución de conflictos a los ciudadanos sin necesidad de llegar a los tribunales.

La reanudación de este servicio ha sido posible gracias a la colaboración de la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, que aporta una subvención 45.860 euros, ha informado una representante de la Junta de Gobierno del Colegio de Las Palmas, María del Pino de la Nuez.

El nuevo servicio se ha puesto en marcha este mes y estará operativo hasta diciembre de este año dos días a la semana, martes y jueves, en horarios de mañana, ha indicado la letrada y mediadora del Colegio.

Se podrán beneficiar de este servicio los usuarios y solicitantes del Turno de Oficio o quienes de manera presencial acudan a las sedes del Colegio, así como los ciudadanos que pidan cita previa a través de la página web del Colegio de Abogados, mediante el código QR que ha incorporado.

De la Nuez ha señalado que la resolución de conflictos a través de la mediación es una opción aún desconocida por la ciudadanía, cuando es una vía que permitiría descongestionar los juzgados de procedimientos.

El Colegio de Abogados, con este servicio, trata de cumplir la ley de mediación de conflictos que se aprobó en 2012 en España, cuyas "bondades" aún son desconocidas por la ciudadanía, ha insistido De la Nuez, ya que este método permite que, a través de un mediador, en este caso un letrado del Colegio de Abogados, se logre un consenso entre las partes.

Además, ha explicado que es una vía que se puede utilizar paralelamente a un procedimiento judicial para su resolución.

La mediación que se ofrece desde el colegio comprende el área civil y mercantil, así como de ámbito laboral, contencioso-administrativo y penal, pero con particularidades, ha detallado De la Nuez.

Labores de orientación

En el ámbito familiar ha señalado que la competencia le corresponde al servicio de mediación del Gobierno de Canarias y que el Colegio en este caso prestará labores de orientación.

De la Nuez ha hecho hincapié en que la Ley Orgánica de 2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia convierte la mediación en un requisito previo obligatorio para demandas civiles y mercantiles.

La mediación, en cualquier caso, ha dicho que es voluntaria y es un método más para la resolución de conflictos, pero, en su opinión, "quizás el más beneficioso y valioso para las partes porque son ellas las que llegan al consenso", ha abundado la letrada, que se ha mostrado convencida de su mayor eficacia frente a otras vías como la conciliación o la oferta vinculante.

Como mediadora ha manifestado la necesidad de apostar por el entendimiento entre las partes y ha considerado que es preciso mentalizar a la ciudadanía, que solo cree "en el pleito y el litigio, cuando debería ser el último recurso al que acudir.

"Los problemas, con independencia de que se deban arreglar conforme a derecho, tienen que satisfacer las necesidades y los intereses de las personas y si se llega al entendimiento siempre será mucho más beneficioso", ha recalcado.