San Lorenzo retira 9.000 kilos de restos antes de sus fiestas

El operativo especial desplegado en San Lorenzo, en Las Palmas de Gran Canaria, ha retirado ya 9.000 kilos de restos vegetales antes del comienzo de sus fiestas. Los residuos proceden principalmente de los trabajos de desbroce y acondicionamiento realizados en parcelas, laderas, caminos y espacios públicos.

El dispositivo continuará activo hasta el próximo 18 de agosto y moviliza a 67 trabajadores y 28 vehículos. Las labores se mantendrán antes, durante y después de las celebraciones para preparar el pueblo y recuperar posteriormente su estado habitual.

Desbroce y limpieza en calles, laderas y caminos

Los trabajos se concentran en los espacios que acogerán los principales actos festivos. El Servicio Municipal de Limpieza desarrolla el operativo con el apoyo del Servicio de Parques y Jardines.

Las actuaciones incluyen el desbroce y la limpieza integral de parcelas, laderas, caminos, calles y aceras. También se está realizando el baldeo de las vías públicas, el saneamiento de diferentes zonas y el mantenimiento del mobiliario urbano relacionado con la limpieza.

Estas tareas preventivas han permitido retirar rastrojos y acondicionar espacios libres durante las últimas semanas. El objetivo es que las zonas más transitadas se encuentren limpias, cuidadas y preparadas para recibir a vecinos y visitantes.

Un dispositivo activo hasta después de las celebraciones

El operativo no terminará cuando concluyan los principales actos. Los equipos municipales permanecerán desplegados hasta el 18 de agosto para atender las necesidades que se produzcan durante las fiestas y limpiar los espacios utilizados.

Una vez finalizadas las celebraciones, se realizarán nuevas actuaciones para devolver las calles y zonas públicas del pueblo a su estado habitual.

El plan fue presentado a principios de julio y supone un refuerzo específico de los medios destinados habitualmente a la limpieza y el mantenimiento de San Lorenzo.

El Ayuntamiento refuerza la preparación del pueblo

El concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán, destacó que los trabajos buscan que San Lorenzo presente su mejor imagen y que los asistentes puedan disfrutar de las fiestas “en un entorno limpio, seguro y cuidado”.

Alemán también resaltó la coordinación entre los servicios municipales ante una de las celebraciones más importantes del calendario festivo de Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín, señaló que el dispositivo responde a una demanda vecinal y permitirá llegar al inicio de las fiestas con los espacios públicos acondicionados.

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Ambos responsables municipales supervisaron las labores junto al presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, José García. Los trabajos continuarán durante las próximas semanas para cubrir tanto los preparativos como la limpieza posterior a los actos.