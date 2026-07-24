Así será la plaza que marcará la prolongación de Mesa y López: el Ayuntamiento licita la obra por 2,5 millones

La futura prolongación de Mesa y López hasta las Arenas marca un nuevo paso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, inicia la licitación del proyecto de urbanización de la plaza de América, una actuación estratégica que permitirá completar la conexión de la avenida José Mesa y López con el barrio de Guanarteme, mejorar la movilidad y transformar este espacio en un entorno más accesible, seguro y sostenible.

La actuación, impulsada por el Servicio de Urbanismo de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, cuenta con un presupuesto base de licitación de 2.564.493 euros, un plazo de ejecución de 12 meses y está financiada a través del Plan de Cooperación del Cabildo con los ayuntamientos.

Confluencia de Mesa y López

La actuación permitirá construir una nueva rotonda en la confluencia de la avenida Mesa y López con las calles Fernando Guanarteme, El Salvador, Mario César y Habana, configurando un nuevo punto de distribución del tráfico rodado y peatonal en uno de los enclaves con mayor intensidad circulatoria de la ciudad. Asimismo, llevará la prolongación de la citada avenida hasta la calle Cayetana Manrique.

La intervención se desarrollará sobre una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados, de los que cerca de 4.000 estarán destinados a espacios peatonales y alrededor de otros 2.000 metros cuadrados a zonas verdes y jardines, mientras que el resto corresponderá a la nueva red viaria.

Entre las actuaciones previstas destaca la instalación de cerca de 1.300 metros cuadrados de pavimento fotocatalítico, capaz de contribuir a mejorar la calidad del aire mediante la reducción de gases contaminantes. Asimismo, el proyecto incorpora sistemas urbanos de drenaje que favorecerán una gestión más eficiente y natural de las aguas pluviales.

La urbanización también contempla la creación de nuevas zonas ajardinadas concebidas como islas de biodiversidad, con especies vegetales adaptadas al entorno para incrementar la calidad ambiental y favorecer la integración paisajística del espacio público.

Accesibilidad universal

En materia de accesibilidad universal, el proyecto incluye itinerarios peatonales adaptados, rebajes de bordillos y pavimentos podotáctiles para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad visual, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y mejorando la seguridad de los desplazamientos.

Proyecto de reconversión de la plaza de América. / Ayuntamiento LPGC

Como elemento singular de la actuación, el diseño urbano incorporará un pavimento cerámico diferenciado que evocará el recorrido del barranco de La Ballena, el cual discurre soterrado bajo la plaza y el paseo. De hecho, este nuevo espacio tendrá conexión con el recorrido que el Ayuntamiento está habilitando hasta la playa mediante la canalización soterrada del cauce.

Las obras también contemplan la instalación de nuevos aparcabicicletas, medidas de calmado del tráfico, la renovación de las redes de alumbrado público, telecomunicaciones, baja tensión, saneamiento y drenaje, así como el asfaltado de los nuevos viales y de aquellos existentes afectados por la intervención.

Afecciones a la movilidad

Con el fin de minimizar las afecciones a la movilidad durante la ejecución de las obras, los trabajos se desarrollarán por fases, garantizando en todo momento la circulación mediante desvíos provisionales debidamente señalizados y coordinados.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, explica que "esta actuación, que se ajusta al Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, permitirá culminar una intervención largamente prevista en el planeamiento de la ciudad, completando la conexión de la avenida José Mesa y López con Guanarteme y mejorando la movilidad en uno de los principales accesos al barrio".

Roque añade que "el proyecto va mucho más allá de una actuación viaria, ya que incorpora soluciones innovadoras para crear un espacio público más accesible, sostenible y de mayor calidad, reforzando la seguridad vial, favoreciendo la movilidad peatonal y avanzando en un modelo de ciudad mejor conectada y más amable para la ciudadanía".