El Barquillo Abianyera Bus Playa de la Laja inicia su andadura con una emotiva presentación en el Real Club Victoria

El pasado viernes 24 de julio, el Real Club Victoria acogió la presentación oficial del nuevo barquillo AbianyeraBus Playa de la Laja, un proyecto que une por primera vez a la empresa canaria AbianyeraBus con la Vela Latina Canaria, reforzando el compromiso entre el tejido empresarial y uno de los deportes más representativos de nuestra identidad.

El acto reunió a patrocinadores, representantes institucionales, miembros del Real Club Victoria, medios de comunicación y numerosos aficionados a la Vela Latina Canaria, que quisieron acompañar el nacimiento de esta nueva iniciativa.

La ceremonia estuvo magistralmente conducida por Norberto González, reconocido profesional de Radio Nacional de España, quien ejerció de maestro de ceremonias aportando cercanía, emoción y dinamismo a un acto cargado de simbolismo.

Este proyecto tiene un significado muy especial, ya que une a una empresa nacida en la zona del Cono Sur de Las Palmas de Gran Canaria con un barquillo que representa precisamente a ese mismo entorno. Una coincidencia que convierte esta colaboración en una alianza cargada de raíces, identidad y sentimiento de pertenencia.

Durante la presentación se puso en valor el esfuerzo realizado para sacar adelante un proyecto que nace con la ilusión de consolidarse en el tiempo, apostando por la promoción de la Vela Latina Canaria y por la incorporación de nuevos patrocinadores comprometidos con el deporte autóctono.

El momento más esperado de la tarde llegó con el descubrimiento oficial del nuevo Barquillo AbianyeraBus Playa de la Laja, que fue presentado ante todos los asistentes en las instalaciones de la Escuela de Vela del Real Club Victoria, mostrando un diseño innovador que despertó la admiración del público.

El acto concluyó con un brindis entre toda la familia de la Vela Latina Canaria, patrocinadores, representantes institucionales, medios de comunicación e invitados, compartiendo un momento de celebración que simboliza el inicio de una nueva etapa para este ilusionante proyecto.

Con esta presentación, el AbianyeraBus Playa de la Laja inicia su andadura en la flota de barquillos de Gran Canaria con el objetivo de competir, representar con orgullo al Cono Sur de la ciudad y seguir acercando la Vela Latina Canaria a la sociedad.

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Desde el Club Deportivo Tajamar Gran Canaria al que pertenece el barquillo, se agradece profundamente el respaldo de todas las personas, empresas e instituciones que han hecho posible este proyecto, convencidos de que esta será la primera de muchas temporadas navegando juntos.