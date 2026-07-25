Grave un hombre tras sufrir un ahogamiento en Las Canteras

Un hombre de 57 años fue trasladado en estado grave este sábado tras sufrir un ahogamiento incompleto en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.

El afectado ya se encontraba fuera del agua cuando se activó la emergencia. Presentaba síntomas de ahogamiento de pronóstico grave y tuvo que ser estabilizado antes de su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La alerta se recibió a media mañana

El incidente se produjo a las 10:22 horas de este 25 de julio en el litoral de Las Canteras.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que un hombre había salido del agua, pero presentaba síntomas compatibles con un ahogamiento.

Ante la gravedad de la situación, el 112 activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Los sanitarios lo estabilizaron antes de evacuarlo

El personal del SUC atendió al hombre en la propia playa y realizó las maniobras necesarias para estabilizarlo.

Después fue evacuado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde continuó recibiendo asistencia médica.

Efectivos de Cruz Roja Española y de la Policía Local también acudieron a Las Canteras y colaboraron durante la intervención.