"Hay que estar actualizados para que no te coman la tostada": la digitalización del taxi mete el acelerador en Las Palmas de Gran Canaria

"Estamos abocados a la tecnología y hay que adaptarse", comenta uno de los 20 taxistas que se han unido ya a la nueva aplicación para el móvil Freenow by Lyft, dirigida tanto a conductores como a potenciales clientes, que acaba de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria. Este taxista -de quien preservamos su identidad- lleva siete años trabajando al volante, hace escasas dos semanas se instaló la nueva herramienta digital.

Freenow fue adquirida hace un año por la empresa estadounidense Lyft, una plataforma global de movilidad que ofrece una combinación de viajes compartidos, taxis y VTC. Ahora, teniendo en cuenta las limitaciones que contemplan la ordenanza municipal del taxi y Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria, incursiona en la capital grancanaria con el objetivo de extenderse de forma progresiva al resto de la isla en los próximos meses.

Así funciona

El director de comunicación de Freenow by Lyft, Felipe Royo, explica su funcionamiento para los pasajeros. "Pueden solicitar un taxi al momento o reservarlo con antelación, la plataforma les ofrece información sobre el conductor, la matrícula y el vehículo asignado y los usuarios pueden elegir entre distintos métodos de pago, incluyendo tarjeta de crédito o débito, Apple Pay, Google Pay, PayPal o pago directamente al taxista".

En el caso de los profesionales del taxi, aclara que la aplicación actúa como una herramienta complementaria a su actividad, sin exigir exclusividad ni permanencia. "Queremos acompañar a los taxistas en su proceso de digitalización, actuamos solo como un intermediario tecnológico".

Desde que el usuario pide el servicio puede ver el trayecto que el vehículo hace hasta llegar a la dirección solicitada, además del tiempo estimado de recogida y de llegada al destino. También, la tarifa aproximada que suele costar, aunque el cobro final será el que marque el taxímetro. Al finalizar, el usuario puede hacer una valoración del servicio a través de la propia 'app' y dejar un comentario.

Estamos para competir contra esas grandes plataformas tecnológicas que sí usan VTC y que llegan a las ciudades de forma más disruptiva Felipe Royo — Responsable de Comunicación de Freenow by Lyft en España

Con presencia en 14 ciudades españolas más, solo Madrid, Barcelona y Granada cuentan con la posibilidad de ofrecer tarifa cerrada debido a que sus ordenanzas municipales sí lo permiten. "En el caso de Las Palmas de Gran Canaria no se puede, por eso los taxistas solo podrán ofrecer el servicio con taxímetro".

Royo aclara que llegan a la ciudad para "poder competir contra esas grandes plataformas tecnológicas que sí que usan VTC y y llegan a las ciudades de una manera más disruptiva". Para ayudar a la flota de taxistas han comenzado ofreciendo el servicio de forma gratuita hasta final de año.

Jóvenes y turistas, los que más la usan

"Si hay algo que te facilita llegar a más servicios, creo que es bueno", opina el taxista tras dejar a su cliente en la plaza de Santa Ana. Este conductor destaca que son más los jóvenes y los turistas quienes han solicitado el servicio a través de esta nueva herramienta. El punto de origen: el Puerto. Su conexión con la terminal de cruceros y la zona de ocio de la ciudad destaca entre las "carreras" más demandadas.

Un taxi recoge a usuarios de noche en una calle de la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

"Aquí todavía no tenemos interiorizada esa cultura entre la población que sí tienen en otras ciudades, por eso hay que estar actualizados, para que no te coman la tostada". Se posiciona a favor de que el sector llegue a emplear "tarifas cerradas" en ciertos días o trayectos y pone como ejemplo la reciente visita del Papa. "Fue un día de alta demanda que para nosotros era complicado circular por las restricciones, ahí podíamos haber optado a una tarifa algo más alta".

Hay que estar actualizados, para que no te coman la tostada Taxista usuario de la aplicación Freenow by Lyft

La patronal del taxi

En Las Palmas de Gran Canaria existen actualmente 1.640 licencias de taxi. El presidente de la Cooperativa de Las Palmas, Cosme Mesa, es consciente de que no se pueden poner "puertas al campo", pero subraya que ya existen aplicaciones similares a Freenow en la ciudad. "Tenemos Pidetaxi y Taxiclic, además de canales de comunicación como Whatsapp".

Añadió que están "en conversaciones" con la directora de transporte del Gobierno de Canarias para intentar modificar el reglamento autonómico del taxi e ir "adaptándose" a las nuevas necesidades de movilidad, pero insiste en que con la normativa actual estas nuevas opciones son solo una oferta más. "Al final, Freenow emplea métodos de pago similares a los nuestros, no es tan diferente".

No se puede poner puertas al campo, pero ya existen aplicaciones similares en la ciudad como Pidetaxi y Taxiclic Cosme Mesa — Presidente de la Cooperativa de Taxis de Las Palmas

El portavoz de la patronal destaca que tras las recientes críticas de usuarios hacia Taragranca por ser sancionados después de no haber utilizado un servicio, Mesa insiste en que la emisora "no sanciona a nadie" y que ya se ha habilitado un opción para que esos clientes paguen la bajada de bandera del trayecto. "Se les manda un enlace al móvil para que desde ahí hagan el pago", especifica.

Añade que Freenow también "carga" al cliente el costo de un servicio cancelado. De los 4.500 viajes diarios que operan, "solo hay un 2% de incidencias", matizó.

Pero otro de los veinte conductores que ha empezado a usar la 'app' de Freenow no opina igual. "Tiene muchas más cualidades, como saber el costo aproximado del trayecto" , aunque al final se cobre con taxímetro, "pero sirve de orientación al cliente".

Este profesional -de quien también preservamos su identidad- resalta de Freenow lo "popular" que es en el resto de Europa. Por esa razón, considera que es una manera de "modernizar" al sector, ya que quienes ya la conocen "la van a buscar aquí". De hecho, en los escasos diez días que lleva operando en Las Palmas de Gran Canaria este taxista ha realizado con ella quince viajes, de los cuales, la mayoría han sido solicitados por turistas.

Mientras el sector sigue debatiéndose entre normativas y ordenanzas municipales, los usuarios y los profesionales del taxi buscan las mejores herramientas con las que abrirse hueco en un momento donde la movilidad sigue siendo uno de los retos de las grandes ciudades.