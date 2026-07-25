El pregón de Carolina Darias da inicio a las fiestas del Salto del Negro

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, dio inicio este viernes a las Fiestas del Salto del Negro con la lectura del pregón, en un acto celebrado en la plaza del barrio y organizado por la Asociación de la Comisión de Fiestas de Salto del Negro (COFISAL) con la colaboración del Ayuntamiento.

La alcaldesa estuvo acompañada por la concejala del Distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, Nina Santana, así como por otros miembros de la corporación municipal, el presidente de COFISAL, Adán Suárez, además de numerosos vecinos y vecinas.

Antes del inicio del pregón se rindió homenaje y se guardó un minuto de silencio en memoria de Fabiola Mbulito, joven vecina del barrio fallecida esta semana en la playa de La Laja. La alcaldesa trasladó el apoyo y la solidaridad de la ciudad a su familia, así como sus deseos de una pronta recuperación para su hermano.

En su intervención, la alcaldesa puso en valor la historia del Salto del Negro, recorriendo la evolución del barrio desde las primeras referencias históricas al antiguo Salto del Castellano hasta la consolidación de su actual denominación a finales del siglo XIX, combinando el relato documentado con las tradiciones orales transmitidas durante generaciones.

Asimismo, destacó el carácter trabajador, solidario y acogedor del barrio y subrayó que su historia "no es solo la que cuentan los libros", sino también la que construyen cada día sus vecinos y vecinas con su implicación, el trabajo de las asociaciones y la celebración de unas fiestas que fortalecen la convivencia y el sentido de pertenencia.

Durante el pregón, Darias mostró su compromiso para seguir mejorando todos los barrios de la ciudad a través del diálogo con los vecinos y vecinas y, de hecho, anunció que en próximas fechas el Consistorio cederá el uso de una de las aulas del Colegio Salto del Negro para la Comisión de Fiestas. En este sentido, realizó un balance de las actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en el Salto del Negro para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Entre ellas, recordó la reciente repavimentación de las calles Guanajato, Veracruz, Yucatán y Jalisco, una intervención destinada a mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el estado de la red viaria.

Asimismo, señaló la renovación del alumbrado público con la instalación de más de 900 luminarias LED, una actuación que mejora la eficiencia energética y contribuye a avanzar hacia un modelo urbano más sostenible.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento continuará trabajando para responder a las demandas del barrio, especialmente en aquellas zonas donde las actuaciones presentan una mayor complejidad por cuestiones relacionadas con la propiedad de los terrenos, reiterando el compromiso municipal de seguir buscando soluciones.

Darias concluyó su intervención invitando a los vecinos y vecinas a disfrutar de unas fiestas que, según señaló, permiten recordar la historia del barrio, reforzar los lazos de convivencia y mirar al futuro con ilusión, antes de declarar oficialmente inauguradas las Fiestas del Salto del Negro.

Tras el pregón, actuó una parranda y la jornada finalizó con una jornada de juegos vecinales y karaoke.

Programa de las fiestas

El sábado 25 de julio habrá castillos hinchables y toro mecánico desde las 18:00 horas, mientras que la jornada concluirá con la actuación del DJ-Animador El Yosman.

El domingo 26 de julio se celebrarán castillos hinchables al mediodía y juegos vecinales por la tarde. Las actividades se retomarán el martes 28 con juegos infantiles y karaoke infantil, mientras que el jueves 30 de julio el programa incluirá nuevamente juegos infantiles, una chocolatada y juegos vecinales.

El viernes 31 de julio habrá castillos hinchables y una actuación musical, propuesta que se repetirá el sábado 1 de agosto junto a los juegos infantiles y el karaoke infantil.

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La jornada de clausura de las actividades en el barrio tendrá lugar el domingo 2 de agosto con una fiesta de la espuma, una paella vecinal —con un donativo de un euro por tapa— y juegos vecinales. Como colofón de las fiestas, el domingo 16 de agosto se celebrará la tradicional excursión de fin de fiestas a la playa de Puerto Rico.