De 'Mi vecino Totoro' a ‘Bohemian Rhapsody’: el verano se vive en pantalla grande en Las Palmas de Gran Canaria

El cine vuelve a salir de las salas para instalarse, un verano más, en plazas y parques de Las Palmas de Gran Canaria. El programa municipal ‘Vamos de cine’ celebra su segunda edición tras la buena acogida cosechada el pasado año y regresa a los barrios de los cinco distritos de la ciudad con la proyección de 22 largometrajes, además de una selección de cortometrajes de animación infantil y obras de cineastas canarios, consolidándose como una de las principales propuestas culturales del verano en la capital.

Las proyecciones comenzaron el pasado 10 de julio y finalizarán el 8 de agosto. En esta ocasión se ha extendido a una docena de barrios más entre los que se encuentran San José, Lomo Los Frailes, Tafira Baja, Jinámar y Lomo Apolinario. A través de una gran pantalla cinematográfica, ‘Vamos de cine’ recorre parques y plazas con títulos para todos los públicos, entre ellos ‘Mi vecino Totoro’, el clásico de Studio Ghibli dirigido por Hayao Miyazaki, considerado una de las obras imprescindibles del cine de animación japonés.

Palomitas y gorras gratis

Este sábado, los asistentes al parque del Estadio Insular disfrutaron de la entrañable historia de las hermanas Satsuki y Mei, quienes junto a su padre se trasladan a vivir a una vieja casa en el campo. Las niñas entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. Su padre, profesor universitario estimula la imaginación de las niñas relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares, mientras la madre se encuentra enferma en el hospital.

'Vamos de cine' en el Estadio Insular / José Pérez Curbelo

Al caer la tarde -y bajo un ligero chipi chipi-, el largometraje cautivaba a grandes y pequeños. Los mayores -padres y madres en su mayoría- recordaban nostálgicos la historia que hace 30 años atrapó a los amantes de este tipo de género. Otros, como Beatriz Riquelme, acudía con su hijo Saúl Sarmiento para descubrir la película juntos. Sentados en el césped y con sandía fresca como merienda, sabía que se trataba de una película "que deja enseñanza, y eso está muy bien". El pequeño, absorto. Ella, también. «Esto está genial, hace falta que hagan más cosas así».

La grata experiencia ha hecho que ya tenga en la mira la ‘cartelera’ de la próxima semana en otras plazas de la ciudad. «Tengo descargada la agenda y se las he mandado al resto de padres del colegio para ver si alguien más se anima a venir», añade.

Esto está genial, hace falta que hagan más cosas así Beatriz Riquelme — Asistente a la proyección

A un costado de la pantalla, un puesto de palomitas gratis atrae una larga fila de público. No hay cine que se precie sin este goloso producto y la adaptación veraniega no podía ser menos. Sentados en el parque, la pareja formada por Ariadna Trujillo y Carlos Alonso siguen las aventuras de las protagonistas niponas. Ella descubrió la película hace años atraída por la cultura japonesa. Él, la ve por primera vez.

Ariadna está segura de que le va a gustar tanto como aquella vez. Carlos confía en la legendaria trayectoria de quienes están detrás de su producción: Studio Ghibli. «Sé que va a ser una muy buena película». Ambos destacan el ambiente familiar de la iniciativa. «Es importante que se hagan este tipo de actividades para que la gente salga de casa».

Fila para el puesto de palomitas gratis que el Consistorio reparte en cada proyección. / J.PEREZ CURBELO

A pocos metros, Arelys González y sus dos hijas comentan la película. «El año pasado vimos varias y nos gustó más de lo que esperaba». Las tres conocen muy bien la cinta. De hecho, tienen sus preferidos. Athia, «Totoro»; Hanna, «el Gatobús», responden las pequeñas. Aun así, desde la Asociación de Vecinos Alcaraván cuestionaron que la actividad «coincidiera con la reapertura del parque después de más de cuatro meses con el césped vallado y sin posibilidad de uso» y pidieron que a partir de ahora «el césped permanezca abierto para el disfrute diario de la ciudadanía».

Cartelera para los próximos días

Uno de los rasgos que distingue la edición de este año es que se ha diseñado, específicamente, para cada barrio, vinculando las películas con la historia, la memoria y la realidad social de los espacios donde se proyectarán. Por ejemplo, Lomo Los Frailes acogió la semana pasada el estreno de ‘La Lucha’, del director canario José Ángel Alayón, como reconocimiento a la tradición de la lucha canaria en esa zona.

La proyección que tuvo lugar en la plaza de Canarias, en la trasera del parque Santa Catalina, también tuvo un sentido especial. Coincidió con la celebración del 75 aniversario de la Casa de Galicia. Ahí la cinta fue ‘Rondallas’. El próximo 30 de julio, en Los Giles, se proyectará la aclamada cinta ‘El 47’, que servirá para recordar el papel del movimiento vecinal y los procesos de autoconstrucción que marcaron la evolución del barrio.

Las sesiones son dobles, a las 19:00 horas y a las 21:00horas, con una película diferente en cada franja. La programación continúa la próxima semana. El jueves, en la plaza de Los Giles, se podrá ver ‘La pequeña Amélie’ a las 19:00 horas y ‘El 47’ a las 21:00 horas. El mismo día, en la plaza de la Iglesia de Lomo Apolinario, le tocará el turno a ‘Paddington: Aventura en la selva’, a las 19:00 horas.

En el parque Juan Pablo II, el sábado 1 de agosto ‘Mufasa, el Rey León’, a las 19:00 horas y ‘La familia Benetón’ a partir de las 21:00 horas. Antes, se proyectarán los cortos ‘Somos islas’ y ‘De interés insular’ dirigidos por Marta Torrecillas. El jueves 6 de agosto, en la plaza de Buena Vista, en Escaleritas, se proyectará en la primera franja ‘Robot Salvaje’ y en la segunda sesión, ‘Cortocircuito’.

El viernes 7, en la plaza del Pilar, le tocará el turno a la popular ‘Coco’ y, a continuación, ‘Bohemian Rhapsody’.

La edición de este año concluirá en esa misma plaza el sábado 8 de agosto con ‘Lilo & Stich’ a las 19:00 horas. La sesión de las 21:00 horas traerá sorpresa. El largometraje será el elegido por votación popular entre ‘Grease’, ‘Rocketman’ y ‘Sing Street’. Previamente, se proyectará el corto ‘Agatha Christie estuvo aquí’, dirigido por Cayetana Cuyás.