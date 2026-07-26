Las Canteras guarda un minuto de silencio por Fabiola, la niña fallecida en La Laja

Los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria rindieron este viernes un homenaje a Fabiola Mbulito, la menor fallecida días atrás en la playa de La Laja. El acto se celebró al atardecer en Las Canteras, donde el colectivo guardó un minuto de silencio en su memoria.

La escena, difundida por Mi Playa de Las Canteras, reunió a profesionales del servicio de salvamento en un gesto de apoyo a la familia y a los seres queridos de la niña.

“No hay palabras que puedan aliviar una pérdida así”

Antes del minuto de silencio, una portavoz del colectivo tomó la palabra para explicar el sentido del homenaje.

“Estamos aquí para rendir un homenaje a la pequeña Fabiola Mbulito y trasladar todo nuestro apoyo a su familia y seres queridos”, señaló durante la intervención recogida por Mi Playa de Las Canteras.

El mensaje puso el foco en el dolor provocado por la pérdida y en la importancia de acompañar a la familia en un momento especialmente difícil.

“No hay palabras que puedan aliviar una pérdida así, pero sí podemos estar presentes, guardar silencio y recordar que cada vida cuenta”, expresó el colectivo.

El silbato sonó esta vez en memoria de Fabiola

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando los socorristas utilizaron sus silbatos, una herramienta asociada habitualmente a las alertas y a la prevención en la playa.

“El silbato es el sonido con el que los socorristas alertamos, protegemos y prevenimos. Hoy suena en homenaje a Fabiola”, explicaron antes de guardar silencio.