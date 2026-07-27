Aparcamiento asequible y accesible, el gran reto de Mesa y López para el futuro de la zona comercial

La Zona Comercial Abierta Mesa y López quiere afrontar uno de los problemas que comerciantes y clientes señalan desde hace años: la dificultad para encontrar aparcamiento cercano y a un precio asumible. La asociación empresarial del área trabaja en una batería de medidas con la que pretende facilitar el acceso, elevar la afluencia peatonal un 20% en tres años y reforzar la actividad de uno de los principales ejes comerciales de Las Palmas de Gran Canaria.

Mesa y López integra 1.316 locales, con una ocupación superior al 85%, entre pequeños comercios, grandes superficies, restaurantes, hoteles, clínicas, centros de estética y despachos profesionales

El colectivo considera que la disponibilidad y el coste de las plazas constituyen una de las principales barreras para atraer a más visitantes, especialmente desde otros puntos de la ciudad y de la isla. La asociación no ha concretado todavía qué acuerdos, bonificaciones o actuaciones pondrá en marcha, pero sitúa el estacionamiento como la prioridad de la nueva etapa que se propone abrir en la zona.

Una facturación anual de 300 millones de euros

Mesa y López reúne una facturación anual cercana a los 300 millones de euros y se presenta como el mayor espacio de comercio urbano de Canarias. En su entorno viven unas 36.000 personas, aunque su mercado potencial supera las 150.000. El área integra 1.316 locales, con una ocupación superior al 85%, entre pequeños comercios, grandes superficies, restaurantes, hoteles, clínicas, centros de estética y despachos profesionales.

Mesa y López Market en la avenida de la capital grancanaria. / José Carlos Guerra

La mejora de los accesos formará parte de un programa más amplio que incluye el refuerzo de la limpieza, intervenciones en la iluminación de las calles donde se detecten carencias y una mayor presencia de Mesa y López en la programación cultural de la ciudad. La asociación también quiere estrechar la conexión con el Puerto de Las Palmas para captar a nuevos visitantes.

Estudio de los flujos de peatones

Otro de los objetivos será disponer de más información sobre el funcionamiento cotidiano de la zona. Para ello se prevé incorporar herramientas que permitan estudiar los flujos de peatones, mejorar la comunicación entre establecimientos, coordinar campañas comerciales y conocer con mayor precisión los hábitos de los clientes.

La asociación plantea estas actuaciones como respuesta a debilidades que llevan tiempo identificadas, aunque todavía deberá definir su calendario, financiación y forma de ejecución. El propósito declarado es mejorar la experiencia de compra y hacer más competitivo el comercio presencial frente a otros formatos y áreas comerciales.