Fuerteventura cierra la gira por Canarias de la candidatura LPGC’31 para incorporar nuevas miradas culturales

La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 celebrará este miércoles, 29 de julio, en Fuerteventura la última sesión informativa de su recorrido por el archipiélago. El encuentro tendrá lugar a las 17.30 horas en el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, y estará abierto a artistas, gestores culturales, asociaciones, colectivos, empresas, instituciones y ciudadanía interesada.

La jornada, organizada con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, servirá para presentar las líneas principales de LPGC’31 y explicar las distintas fórmulas de participación en el proyecto. La oficina técnica de la candidatura abordará también el proceso de elaboración del documento definitivo, conocido como Bid Book, que será defendido ante el jurado europeo.

Últimos días de la convocatoria abierta

La sesión coincide con la fase final de la segunda convocatoria abierta de ‘Rebelión de la Geografía’. El plazo para presentar propuestas concluirá el próximo 31 de julio y está dirigido a artistas, entidades, colectivos e instituciones de todo el archipiélago.

Cartel de la sesión en Fuerteventura / LP/DLP

Las iniciativas podrán incorporarse al proyecto cultural con el que Las Palmas de Gran Canaria aspira al título europeo de 2031. El formulario de participación permanece disponible en las páginas web rebeliondelageografia.com y lpgc2031.com.

Durante el encuentro se detallarán los ejes de ‘Rebelión de la Geografía’ y las condiciones de esta segunda convocatoria, concebida para integrar proyectos y alianzas procedentes de distintos territorios de Canarias.

Una gira por seis islas

La visita a Fuerteventura pone fin a una gira interinsular iniciada en junio en Lanzarote. Posteriormente, la oficina técnica mantuvo encuentros en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro.

Las sesiones han permitido reunir a agentes culturales de diferentes disciplinas y conocer propuestas vinculadas a las particularidades sociales, territoriales y culturales de cada isla. La candidatura plantea este proceso como una vía para incorporar aportaciones del conjunto del archipiélago.

El encuentro de Puerto del Rosario será la última sesión presencial antes del cierre de la convocatoria. Las propuestas seleccionadas podrán formar parte de la programación prevista entre 2026 y 2031 y del legado cultural asociado a la candidatura, centrado en la participación ciudadana, los derechos culturales y la cooperación internacional.