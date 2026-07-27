Fuerteventura cierra la gira por Canarias de la candidatura LPGC’31 para incorporar nuevas miradas culturales
La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 celebra en Fuerteventura la última sesión informativa interinsular antes del cierre de la convocatoria
La candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031 celebrará este miércoles, 29 de julio, en Fuerteventura la última sesión informativa de su recorrido por el archipiélago. El encuentro tendrá lugar a las 17.30 horas en el Centro de Arte Juan Ismael, en Puerto del Rosario, y estará abierto a artistas, gestores culturales, asociaciones, colectivos, empresas, instituciones y ciudadanía interesada.
La jornada, organizada con la colaboración del Cabildo de Fuerteventura, servirá para presentar las líneas principales de LPGC’31 y explicar las distintas fórmulas de participación en el proyecto. La oficina técnica de la candidatura abordará también el proceso de elaboración del documento definitivo, conocido como Bid Book, que será defendido ante el jurado europeo.
Últimos días de la convocatoria abierta
La sesión coincide con la fase final de la segunda convocatoria abierta de ‘Rebelión de la Geografía’. El plazo para presentar propuestas concluirá el próximo 31 de julio y está dirigido a artistas, entidades, colectivos e instituciones de todo el archipiélago.
Las iniciativas podrán incorporarse al proyecto cultural con el que Las Palmas de Gran Canaria aspira al título europeo de 2031. El formulario de participación permanece disponible en las páginas web rebeliondelageografia.com y lpgc2031.com.
Durante el encuentro se detallarán los ejes de ‘Rebelión de la Geografía’ y las condiciones de esta segunda convocatoria, concebida para integrar proyectos y alianzas procedentes de distintos territorios de Canarias.
Una gira por seis islas
La visita a Fuerteventura pone fin a una gira interinsular iniciada en junio en Lanzarote. Posteriormente, la oficina técnica mantuvo encuentros en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro.
Las sesiones han permitido reunir a agentes culturales de diferentes disciplinas y conocer propuestas vinculadas a las particularidades sociales, territoriales y culturales de cada isla. La candidatura plantea este proceso como una vía para incorporar aportaciones del conjunto del archipiélago.
El encuentro de Puerto del Rosario será la última sesión presencial antes del cierre de la convocatoria. Las propuestas seleccionadas podrán formar parte de la programación prevista entre 2026 y 2031 y del legado cultural asociado a la candidatura, centrado en la participación ciudadana, los derechos culturales y la cooperación internacional.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye