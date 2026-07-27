Homenaje en La Laja a Fabiola: familiares y vecinos recuerdan a la menor fallecida

Familiares, amigos y vecinos se reunieron este domingo en la playa de La Laja para recordar a Fabiola Mbulito, la niña de 12 años que falleció el pasado martes tras ahogarse mientras se bañaba en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria.

El acto se desarrolló en silencio y con la presencia de personas cercanas a la familia, así como de vecinos y ciudadanos que quisieron acercarse para mostrar su apoyo. Los asistentes permanecieron juntos durante varios minutos y trasladaron sus condolencias a los allegados de la menor.

También se acercaron personas que no conocían directamente a Fabiola, pero que quisieron estar presentes en el homenaje. La playa acogió un encuentro sencillo, centrado en acompañar a la familia y recordar a la joven.

La muerte de Fabiola ha provocado numerosas muestras de pesar en el ámbito del baloncesto canario. La menor formaba parte del Spar Gran Canaria y había sido convocada recientemente por la selección española sub-12.

Fabiola pertenecía además a una familia muy vinculada al baloncesto femenino. Era sobrina de Puri Mbulito y familiar de Iris Mbulito, internacional española y MVP del Europeo sub-20 de 2018. Su progresión en las categorías de formación había despertado ilusión dentro del club grancanario.

Desde el Spar Gran Canaria destacaron que se trataba de la sexta jugadora del club convocada por una selección española, después de haber formado parte también de la selección canaria de minibasket en el último Campeonato de España.

El homenaje de los socorristas en Las Canteras

El recuerdo a Fabiola también estuvo presente este viernes en Las Canteras, donde los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria realizaron un acto en su memoria. El colectivo guardó un minuto de silencio al atardecer y quiso trasladar su apoyo a la familia de la menor. Durante el homenaje, los profesionales hicieron sonar sus silbatos, una señal habitual en su labor diaria en las playas, esta vez como gesto de recuerdo hacia Fabiola.

El suceso ocurrió el martes alrededor de las 13.36 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso por dos menores que se encontraban en dificultades en el agua. Los socorristas de Cruz Roja lograron rescatar a uno de ellos, que fue trasladado al Hospital Materno Infantil con problemas leves.

En el dispositivo de búsqueda participaron efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. La menor fue localizada posteriormente sin vida.