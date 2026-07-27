Este parque de Las Palmas de Gran Canaria renace con un proyecto comunitario inspirado en el mar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, está llevando a cabo la rehabilitación del Parque de Las Olas, en el Barrio Atlántico, mediante un proyecto comunitario que combina la mejora del espacio público con la participación vecinal.

La actuación consiste en el repintado integral del parque con una temática inspirada en el mar, incorporando motivos como olas y figuras de surfistas. Los trabajos artísticos están siendo coordinados por Requetemuá - Academia de Artes Plásticas.

La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, destacó este lunes que "este proyecto demuestra que la participación ciudadana también puede transformar nuestros espacios públicos. Queremos que el parque sea un lugar cuidado, acogedor y que refleje la identidad del barrio gracias al trabajo conjunto de vecinos, entidades sociales y el Ayuntamiento".

Trabajos de mejora

Esta intervención da continuidad a las actuaciones realizadas previamente por la Concejalía de Vías y Obras en este espacio, donde se ejecutaron trabajos de mejora de los muros y de la accesibilidad, completando ahora la renovación del parque con una intervención artística de carácter participativo.

Durante los primeros días de la actividad han participado niños y niñas de la Fundación Adsis, compartiendo esta experiencia con el equipo de artistas y las personas voluntarias que han decidido sumarse a la iniciativa.

La actividad está abierta a toda la ciudadanía, que puede sumarse a las labores de pintura de lunes a viernes, entre las 09:30 y las 13:00 horas, hasta la finalización de los trabajos, prevista para el próximo viernes 31 de julio.