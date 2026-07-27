Paso definitivo para la transformación de las viviendas del grupo Sanz Orrio: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la última fase por 601.938 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado por 601.938,79 euros la rehabilitación de ocho bloques de viviendas del grupo Sanz Orrio, en el barrio de La Isleta, concremente en los cinco inmuebles de la calle Sol y los tres de la calle Jerez donde faltaba por impulsar unos trabajos ampliamente esperados y reinvindicados por los vecinos.

La contratación, tramitada por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, completa las actuaciones previstas en los 21 edificios que forman parte de este proyecto, cuya inversión global asciende a 1.583.778,66 euros financiados con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

Esta última fase afecta específicamente a los edificios situados en los números 1, 3, 5, 7 y 9 de la calle Sol, así como los números 1, 3 y 5 de la calle Jerez.

Dos contratos para ocho edificios

Según la información remitida por el Consistorio capitalino, la empresa Meisur Technological Solutions S.L. ejecutará el lote 2, correspondiente a los cinco bloques de la calle Sol, por 374.105,49 euros. Por su parte, Gratec, S.A. asumirá el lote 5, que incluye los tres inmuebles de la calle Jerez, con un presupuesto de 227.833,30 euros.

Estado exterior de la viviendas de Sanz Orrio en La Isleta. / La Provincia

Estas adjudicaciones se suman a las formalizadas en mayo para los lotes 1, 3 y 4, y con ellas queda contratada la totalidad de las obras previstas en el grupo residencial Sanz Orrio construido hace 50 años y cuyo estado de degradación ha empeorado tras los últimos episodios de lluvias, sumiendo a los vecinos en la desesperación.

Las obras incluyen la renovación de fachadas, cubiertas, redes de fontanería y saneamiento, además de la instalación de paneles fotovoltaicos

Fachadas, cubiertas y redes de agua

Las actuaciones tienen como finalidad modernizar los edificios y mejorar las condiciones de las viviendas. Para ello, se sustituirán los antiguos depósitos de agua de fibrocemento por otros de polipropileno y se acometerán reparaciones y trabajos de pintura en las fachadas.

El proyecto también contempla la impermeabilización de las cubiertas y el refuerzo estructural de los pretiles. A estas intervenciones se añadirá la renovación de las instalaciones de fontanería y saneamiento, mediante la sustitución de bajantes y tuberías para adaptarlas a la normativa vigente.

Paneles solares para reducir el consumo

Entre las mejoras previstas figura la instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas. Según el proyecto, esta medida permitirá alcanzar un ahorro energético superior al 60% mediante el aprovechamiento de fuentes renovables.

La actuación forma parte del convenio suscrito por la alcaldesa, Carolina Darias, con el antiguo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se integra en la estrategia municipal de regeneración de entornos residenciales y actualización del parque público de viviendas.

Obras en 446 viviendas de Jinámar

De manera paralela, el Ayuntamiento adjudicó en mayo por 5,1 millones de euros la rehabilitación integral de 446 viviendas del complejo residencial Fase III del Polígono de Jinámar, distribuidas en tres bloques y ocho torres.

La instalación de paneles fotovoltaicos en las cubiertas favorecerá un ahorro energético superior al 60%

Los trabajos incluyen la sustitución de las celosías de las fachadas, la renovación de la carpintería exterior y la reparación de los paramentos. También se corregirán grietas mediante grapas de acero galvanizado y se aplicarán morteros y pintura plástica de alta resistencia.

En las cubiertas se utilizará una pintura térmica impermeabilizante para mejorar el aislamiento y reducir la temperatura interior de las viviendas. Además, se reforzarán los pretiles, se sustituirán los bajantes de saneamiento y se renovarán los sumideros y canalones destinados a la evacuación de aguas pluviales.