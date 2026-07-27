Quevedo, sobre la muerte de Fabiola Mbulito: "La socorrista nadó a todo lo que le daban sus posibilidades, la marea fue más rápida"

Respetar las banderas de la playa, vigilar a los menores o entrar al agua con cuidado son algunos de los mensajes de la nueva campaña de concienciación 'En Canarias nos cuidamos', una iniciativa de Guaguas Municipales y la Fundación Mapfre en Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto arrancó este lunes con un taller formativo, dirigido a 50 niñas y niños, apenas unos días después de la muerte de Fabiola Mbulito, la niña de 12 años que sufrió un ahogamiento en la playa de La Laja.

"Es algo que nos tiene a todos traumatizados. Todo lo que se haga en la prevención es poco", apuntó el concejal de Transporte Colectivo de Viajeros y Ciudad de Mar y presidente de Guaguas Municipales, Pedro Quevedo. Explicó que Cruz Roja todavía "tiene que hacer un informe extenso", si bien adelantó que "la causa de la muerte es que la marea fue más rápida que los socorristas", a lo que añadió: "La socorrista nadó a todo lo que le daban sus posibilidades y no fue capaz de alcanzarla".

El concejal afirmó que "se tiene que producir un incremento sustancial de la retribución del personal de Cruz Roja", aunque no dudó en criticar a quienes atribuyen el reciente suceso a una falta de personal o recursos. "Tratar de arrimar el ascua a la sardina en una desgracia como la que hemos padecido es miserable y lamentable", sentenció.

La campaña de concienciación, que durará nueve meses, arranca con un grupo de 50 niñas y niños de un campus de verano

Quevedo desgranó que la campaña 'En Canarias nos cuidamos' da continuidad al "trabajo de colaboración" que suelen realizar con distintas entidades. La novedad de esta ocasión es que han incluido la rotulación de cinco vehículos de Guaguas Municipales para trasladar mensajes a toda la ciudadanía, comenzando por un grupo de 50 niñas y niños del campus de verano del CEIP Giner de los Ríos, quienes recibieron una formación directa.

Julia y Nico son dos de los menores que se incluyeron en la iniciativa. Gracias a ella, han aprendido cuáles son "los signos para saber cuándo se puede bañar la gente y cuándo no", además de las normas y precauciones básicas que "hay que tomar en la playa siempre".

Entre otras cuestiones, mencionan que se debe "hacer caso al socorrista, bañarse con cuidado por si hay rocas en sitios que no conoces" o entrar al agua despacio, porque de lo contrario "podría darte un cambio muy rápido de temperatura". Siendo ambos usuarios habituales de las playas capitalinas, se mostraron convencidos de que existen riesgos si no se cumplen las normas, pero que eso no impide divertirse.

Más de 12.000 personas formadas en lo que va de año

La vicepresidenta de la Fundación Mapfre Canarias, Isabel Suárez Velázquez, indicó que sus iniciativas de prevención han alcanzado a cerca de 12.000 personas en el primer semestre del año, mientras que a lo largo de 2025 llegaron a 39.000 personas. Según explicó, esta campaña se compone de mensajes claros y directos acompañados por elementos gráficos que, durante nueve meses, pretenden fomentar conductas seguras en los entornos de playa.

En esa línea, la iniciativa aporta datos que recuerdan la peligrosidad del mar, ya que muchas tragedias ocurren cuando se infravalora el oleaje o la fuerza que tienen las corrientes. De hecho, nueve de cada diez fallecimientos por ahogamiento se producen cuando hay alertas o prealertas por fenómenos costeros adversos, según demuestran los datos de la asociación 'Canarias, 1.500 Km de Costa', que registró 33 decesos por ahogamiento entre enero y junio de 2026.

Recomendaciones y prevención

Algunas de las recomendaciones incluyen el respeto de las banderas, la consulta previa del estado del mar y la vigilancia de los menores, pero también entrar al mar con precaución, evitar bañarse solo y no hacerlo en caso de sentir mucho frío o cansancio. Asimismo, señalan que siempre se deben respetar las normas e indicaciones del servicio de socorrismo, además de evitar comidas copiosas y beber frecuentemente en caso de que haya temperaturas elevadas.

Por otro lado, la guía recomienda no exponerse al sol de forma prolongada, no alejarse de la orilla en espacios naturales y mantener la calma en caso de peligro. Si una persona es arrastrada por la corriente, no debe luchar contra la fuerza del mar, sino nadar en paralelo a la orilla y ahorrar energías.

"No nos vamos a cansar de insistir en que las causas fundamentales de los ahogamientos en Canarias no son otras que el no respeto de las banderas y señales de alarma que se colocan en los arenales. Sigue habiendo gente que hace caso omiso a las banderas rojas y al final tenemos las desgracias que tenemos", insistió Quevedo.