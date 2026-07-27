El rincón de Las Palmas de Gran Canaria que sorprende con el tamaño de sus tortillas y más de 20 sabores diferentes

La gastronomía es uno de los motivos que más mueve a los turistas y vecinos, y visitar un establecimiento en el que se disfrute en cada bocado es sinónimo de repetir la experiencia seguro. Las tortillas de patata son uno de los platos más reconocidos de la gastronomía española y en La Tasquita D´Jane, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria han decidido llevar esta elaboración a otro nivel. El establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria en al capital para los amantes de este plato, ya que ofrece 21 variedades de sabores y sus tamaños son sorprendentes.

Los creadores de contenido gastronómico @grancanaria.atugusto han visitado recientemente el local para probar algunas de sus propuestas y han compartido con sus seguidores la experiencia. "Las tortillas de las que todo el mundo habla en la isla", señalan.

Más de 20 sabores

Una de las características que más llama la atención del local es la cantidad de combinaciones desde más clásicas, hasta más innovadoras que ofrece a sus clientes. Entre sus elaboraciones se encuentran sabores como:

Trufa

Almogrote

Lomo y bacon

Calabacín y gambas

Paisana

Jamón serrano

Atún

Salchichas

Morcilla y manzana

Puerro

Chistorra

Rulo de cabra y cebolla caramelizada

Salami

Ajo y perejil

También ofrecen tortillas con sello canario como la tortilla de chorizo de Teror que probaron los creadores de contenido y aseguran que "esto está buenísimo". También cuenta con la opción de crear la tortilla a gusto personal.

Tortillas de hasta 8 kilos

Otro de los grandes llamativos del establecimiento es el tamaño de sus tortillas. Los clientes pueden elegir entre:

Tamaño pequeño: 18 euros.

18 euros. Tamaño mediano: 30 euros.

30 euros. Tamaño grande: 45 euros.

La tortilla grande pesa alrededor de 8 kilos, algo que la convierte en una opción perfecta para compartir y disfrutar en familia o con amigos.

Dónde se encuentra

La Tasquita D´Jane se sitúa en la calle General Vives, 51, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con una valoración de 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de alguna de sus diferentes e innovadoras tortillas

El establecimiento abre de lunes a viernes de 7:00 a 17:00 horas, mientras que sábado y domingo permanece abierto solo para recoger encargos