Doctor Chiscano: 152 viviendas atrapadas entre una obra parada y un contrato sin resolver

El futuro de las 152 viviendas protegidas de la calle Doctor Alfonso Chiscano Díaz sigue sin resolverse. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido el plazo del expediente abierto para extinguir el contrato de las obras mientras espera un informe de la Asesoría Jurídica Municipal.

El procedimiento comenzó el 23 de marzo, pero todavía no hay una decisión definitiva sobre la relación con la empresa adjudicataria. El decreto conocido ahora suspende el cómputo del plazo para evitar que el expediente caduque antes de que llegue ese dictamen.

Las obras de Doctor Chiscano llevan dos años paralizadas

La promoción, que incluye también locales y garajes, forma parte del proyecto de reposición de Las Rehoyas-Arapiles. Las obras llevan alrededor de dos años paralizadas y su continuidad dependerá de cómo termine el procedimiento contractual.

«Después de casi diez años, el balance es demoledor» David Suárez — Concejal de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Coalición Canaria dio a conocer este martes la resolución y volvió a cuestionar la gestión municipal del plan. Su portavoz, David Suárez, sostiene que el expediente confirma el deterioro de una actuación concebida para realojar a 152 familias del barrio.

Solar de Doctor Chiscano donde se construye un edificio de 152 viviendas públicas. / Juan Carlos Castro

Mientras llega el informe jurídico, el contrato sigue en vigor y las obras permanecen paralizadas. Si el Ayuntamiento decide extinguirlo, tendrá que contratar los trabajos que faltan para completar el edificio.

Las 148 primeras viviendas de Las Rehoyas siguen sin entregarse

Los problemas en la reposición de Las Rehoyas van más allá de esta promoción. El primer bloque del proceso, compuesto por 148 viviendas, lleva cerca de dos años terminado sin que las familias hayan podido instalarse.

Las familias afectadas se han manifestado para reclamar unas viviendas ya levantadas, pero aún pendientes de los accesos, servicios y espacios exteriores necesarios para ocuparlas.

«Después de casi diez años, el balance es demoledor», afirmó Suárez. El proceso de reposición comenzó en 2017 y ninguna de sus viviendas ha sido entregada todavía, por lo que tampoco han podido comenzar las demoliciones.