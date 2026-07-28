La otra incógnita del Mundial en Gran Canaria: qué pasará con el entorno de Siete Palmas

El Partido Popular llevará al Pleno de este viernes los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el entorno del Estadio de Gran Canaria. Su portavoz, Jimena Delgado, solicitará la comparecencia del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, para conocer qué obras prevé ejecutar el Consistorio en Siete Palmas antes del Mundial de Fútbol de 2030.

La remodelación del estadio corresponde al Cabildo de Gran Canaria, pero el PP quiere saber qué hará el Ayuntamiento fuera del recinto. La formación preguntará por los accesos, la movilidad, los aparcamientos, el transporte público, las zonas verdes y el resto de espacios urbanos que tendrán que asumir un aumento importante de visitantes durante el campeonato.

No basta con construir un gran recinto deportivo; hay que garantizar que los accesos, la movilidad, los espacios públicos y las infraestructuras estén a la altura Jimena Delgado

Delgado sostiene que el debate se ha concentrado hasta ahora en el proyecto arquitectónico del estadio, sin que se conozca con el mismo detalle la intervención prevista en el barrio. «No basta con construir un gran recinto deportivo; hay que garantizar que los accesos, la movilidad, los espacios públicos y las infraestructuras estén a la altura», afirmó.

Calendario, presupuesto y reparto de responsabilidades

El PP pedirá al gobierno municipal que concrete si ya existen proyectos redactados, qué calendario maneja y cuánto dinero reservará para las actuaciones. También quiere conocer cómo se repartirán las responsabilidades y la financiación entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el resto de administraciones implicadas.

Otra de las cuestiones será la posible aportación municipal a la propia remodelación del estadio. Delgado preguntará si el Consistorio participará en el coste de la obra o si su intervención se limitará a la urbanización exterior y a las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del recinto.

Recreación del Estadio de Gran Canaria tras su reforma. / LP/DLP.

La formación reclama además una planificación específica para el transporte público y la movilidad sostenible, así como una previsión sobre las plazas de aparcamiento y los nuevos accesos viarios. El barrio ya soporta el tráfico generado por el estadio, el Gran Canaria Arena y los grandes centros comerciales de la zona.

Las obras pendientes en Siete Palmas

El PP vincula la preparación del Mundial con actuaciones urbanísticas que llevan años pendientes en Siete Palmas. Entre ellas cita el desdoblamiento de la calle Fondos de Segura y la conexión entre el entorno del cementerio de San Lázaro y el puente de Almatriche, ambas recogidas en el planeamiento municipal.

El objetivo debe ser que el Mundial deje un legado permanente para la ciudad y para los vecinos de Siete Palmas Jimena Delgado

Delgado considera que el campeonato debe servir para completar una parte del barrio cuyo desarrollo quedó inconcluso tras la construcción de los principales equipamientos. «El objetivo debe ser que el Mundial deje un legado permanente para la ciudad y para los vecinos de Siete Palmas», señaló.

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La solicitud de comparecencia no incluye todavía una propuesta concreta del PP sobre el coste o el calendario de las obras. El grupo municipal pretende que Urbanismo exponga en el Pleno qué actuaciones están ya previstas y cuáles siguen pendientes de proyecto o financiación.