La otra incógnita del Mundial en Gran Canaria: qué pasará con el entorno de Siete Palmas
El Partido Popular exigirá al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que detalle las obras de Siete Palmas necesarias para el Mundial de 2030, más allá del estadio.
El Partido Popular llevará al Pleno de este viernes los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el entorno del Estadio de Gran Canaria. Su portavoz, Jimena Delgado, solicitará la comparecencia del concejal de Urbanismo, Mauricio Roque, para conocer qué obras prevé ejecutar el Consistorio en Siete Palmas antes del Mundial de Fútbol de 2030.
La remodelación del estadio corresponde al Cabildo de Gran Canaria, pero el PP quiere saber qué hará el Ayuntamiento fuera del recinto. La formación preguntará por los accesos, la movilidad, los aparcamientos, el transporte público, las zonas verdes y el resto de espacios urbanos que tendrán que asumir un aumento importante de visitantes durante el campeonato.
No basta con construir un gran recinto deportivo; hay que garantizar que los accesos, la movilidad, los espacios públicos y las infraestructuras estén a la altura
Delgado sostiene que el debate se ha concentrado hasta ahora en el proyecto arquitectónico del estadio, sin que se conozca con el mismo detalle la intervención prevista en el barrio. «No basta con construir un gran recinto deportivo; hay que garantizar que los accesos, la movilidad, los espacios públicos y las infraestructuras estén a la altura», afirmó.
Calendario, presupuesto y reparto de responsabilidades
El PP pedirá al gobierno municipal que concrete si ya existen proyectos redactados, qué calendario maneja y cuánto dinero reservará para las actuaciones. También quiere conocer cómo se repartirán las responsabilidades y la financiación entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el resto de administraciones implicadas.
Otra de las cuestiones será la posible aportación municipal a la propia remodelación del estadio. Delgado preguntará si el Consistorio participará en el coste de la obra o si su intervención se limitará a la urbanización exterior y a las infraestructuras necesarias para el funcionamiento del recinto.
La formación reclama además una planificación específica para el transporte público y la movilidad sostenible, así como una previsión sobre las plazas de aparcamiento y los nuevos accesos viarios. El barrio ya soporta el tráfico generado por el estadio, el Gran Canaria Arena y los grandes centros comerciales de la zona.
Las obras pendientes en Siete Palmas
El PP vincula la preparación del Mundial con actuaciones urbanísticas que llevan años pendientes en Siete Palmas. Entre ellas cita el desdoblamiento de la calle Fondos de Segura y la conexión entre el entorno del cementerio de San Lázaro y el puente de Almatriche, ambas recogidas en el planeamiento municipal.
El objetivo debe ser que el Mundial deje un legado permanente para la ciudad y para los vecinos de Siete Palmas
Delgado considera que el campeonato debe servir para completar una parte del barrio cuyo desarrollo quedó inconcluso tras la construcción de los principales equipamientos. «El objetivo debe ser que el Mundial deje un legado permanente para la ciudad y para los vecinos de Siete Palmas», señaló.
La solicitud de comparecencia no incluye todavía una propuesta concreta del PP sobre el coste o el calendario de las obras. El grupo municipal pretende que Urbanismo exponga en el Pleno qué actuaciones están ya previstas y cuáles siguen pendientes de proyecto o financiación.
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye