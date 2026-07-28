Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el punto de salida de 88 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en uno de los puntos clave de la respuesta humanitaria internacional tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Desde el Centro Logístico de Cruz Roja Española en la capital grancanaria ha salido el primer envío de ayuda con destino al país sudamericano, dentro de una operación que movilizará más de 88 toneladas de material.

El primer cargamento, compuesto por 45,5 toneladas, partió este fin de semana en un vuelo facilitado y financiado por el programa Puente Aéreo Humanitario de la Unión Europea (EU Humanitarian Air Bridge), con suministros destinados a atender las necesidades más urgentes de miles de familias afectadas.

La operación permitirá que más de 35.000 personas reciban material básico para afrontar las consecuencias del desastre, entre ellos kits de cocina, mosquiteras, lonas plásticas y elementos para garantizar el almacenamiento de agua segura.

Miles de kilos de solidaridad salen de Gran Canaria: así trabaja Cruz Roja para enviar ayuda a Venezuela / La Provincia

El material que viaja desde Gran Canaria hasta Venezuela

El envío realizado desde Las Palmas de Gran Canaria forma parte de una movilización de emergencia que incluye miles de artículos destinados a cubrir necesidades básicas tras los daños provocados por los terremotos.

Entre el material enviado se encuentran:

15.600 mosquiteras.

18.650 lámparas solares.

7.800 bidones para almacenamiento de agua.

34.187 mantas.

10.700 lonas de plástico.

7.124 kits de cocina.

8.714 filtros de agua.

Kits de higiene para hombres, mujeres y niños.

8 millones de pastillas de cloro.

Una ambulancia.

Un minibús.

Dos vehículos 4x4.

Equipos informáticos.

Una ayuda que permitirá reforzar la atención a las comunidades más afectadas y facilitar el acceso a productos esenciales durante las primeras fases de recuperación.

Cruz Roja mantiene su apoyo en Venezuela durante al menos dos años

La respuesta de Cruz Roja Española no se limita al envío de material humanitario. La organización mantiene previsto continuar trabajando en Venezuela durante al menos dos años para apoyar la reconstrucción y recuperación de las familias afectadas.

Miles de kilos de solidaridad salen de Gran Canaria: así trabaja Cruz Roja para enviar ayuda a Venezuela / La Provincia

La primera fase de emergencia comenzó con el despliegue de una clínica sanitaria en La Guaira, con capacidad para atender a unas 30.000 personas. Desde su puesta en marcha ya ha permitido ofrecer asistencia médica a más de 3.000 personas, incluyendo atención psicosocial para cientos de afectados.

Durante los próximos meses, el objetivo será reforzar los servicios sanitarios, apoyar la recuperación de viviendas y medios de vida y colaborar con Cruz Roja Venezolana para garantizar una respuesta continuada.

Canarias, punto estratégico de la ayuda internacional

La salida de esta operación desde Las Palmas de Gran Canaria vuelve a situar a Canarias como un enclave estratégico para las conexiones humanitarias entre Europa, África y América.

Miles de kilos de solidaridad salen de Gran Canaria: así trabaja Cruz Roja para enviar ayuda a Venezuela / La Provincia

La ubicación del archipiélago y la infraestructura logística de sus puertos y aeropuertos han permitido históricamente que las islas actúen como plataforma de conexión en operaciones internacionales de emergencia.

En esta ocasión, la capital grancanaria ha sido el punto de partida de una ayuda que recorrerá miles de kilómetros hasta llegar a las familias venezolanas que todavía afrontan las consecuencias de los terremotos.