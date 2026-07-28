Las Palmas de Gran Canaria no quiere más turistas: la ciudad deja atrás el «cuanto más, mejor» para transformar su modelo turístico

Lograr que el turista pase más tiempo y gaste más en Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el principal objetivo del nuevo Plan de Marketing Turístico 2026-2030 de la ciudad, una estrategia con la que «se quiere abandonar de forma definitiva la idea de que cuanto más, mejor», afirmó el concejal de Turismo capitalino, Pedro Quevedo, minutos antes de reunirse con diferentes actores del sector para configurar esta nueva fase de la planificación iniciada en 2008.

Así, señaló el edil, la capital de Gran Canaria no se marca como prioridad atraer más visitantes, sino conseguir que el turismo aporte más valor social y económico con estancias más largas, mayor gasto en empresas locales, más empleo y una contribución visible a la mejora de la ciudad y la vida de sus residentes.

El turismo entra en los barrios

Por este motivo, los esfuerzos del Consistorio capitalino se centrarán en mejorar y ordenar la oferta existente para animar a los turistas a entrar en los barrios, conocer la vida local, descubrir la historia y el patrimonio, consumir la gastronomía canaria y vivir las experiencias menos conocidas, apoyándose en la «personalidad y la identidad de la ciudad», coincidieron Quevedo y la asesora técnica del plan, Mary Angels Serra.

Para lograrlo, la planificación de los próximos cuatro años, que tiene como lema 'La ciudad atlántica donde el turismo genera valor', contempla varias líneas de actuación centradas en la mejora del posicionamiento comercial de Las Palmas de Gran Canaria como destino turístico con programas como LPA Deliciosa, orientado a proyectar la gastronomía local como eje identitario; LPA Barrios (calor y color), enfocado a extender los beneficios del turismo a los diferentes distritos; LPA Verde- Azul y LPA Activa, apoyadas en el valor del litoral y las actividades vinculadas al océano y a la naturaleza; o LPA MICE, para la celebración de eventos y congresos, y en la consolidación del mercado de África Occidental —especialmente en países como Marruecos, Mauritania y Senegal—, considerado un nicho de alto potencial híbrido entre negocios y ocio.

Participantes en la presentación de las estrategias del nuevo plan de promoción turística de Las Palmas de Gran Canaria / Tony Hernández

Proteger la identidad de Las Palmas de Gran Canaria

Por otro lado, Pedro Quevedo hizo hincapié en la necesidad de «evitar que el turismo diluya las singularidades de Las Palmas de Gran Canaria», algo que -añadió- han perdido otros destinos que se han adaptado excesivamente a la demanda de los visitantes. Esta «identidad y personalidad» urbana, junto a la cultura, el patrimonio, las playas, los barrios y la gastronomía hacen de la capital un destino singular, sentenció.

«Queremos trabajar por un turismo equilibrado que respete y ponga en valor nuestra calidad de vida y por un modelo que atraiga a visitantes que valoren la autenticidad y conviertan su estancia en una experiencia que sirva para dar y recibir», insistió.

Más presencia en los canales de reserva

Mary Angels Serra explicó que uno de los principales problemas detectados es la distancia entre la calidad del producto turístico y su presencia en los canales donde actualmente se realizan las reservas, por lo que parte de los esfuerzos se dedicarán a ayudar a las empresas a adaptar su comercialización y conseguir que sus servicios estén disponibles en «la estantería» digital donde compra el visitante.

África Occidental se identifica como un mercado con potencial para combinar viajes de negocios y ocio

Recuperar la gastronomía local y de barrio

También hay que mejorar la oferta gastronómica. Según explicaron, la oferta de los establecimientos de nivel alto recibe buenas valoraciones, pero se detecta una pérdida de restaurantes medios, de menús diarios y de barrio vinculados al producto local y a las recetas tradicionales, frente a las grandes cadenas. Por eso, el nuevo plan contempla trabajar de la mano de las asociaciones y gremios, ofrecer formación y apoyo a pequeños negocios, recuperar las guías gastronómicas, promover el producto local y colaborar con las escuelas de hostelería para mostrar que existen oportunidades profesionales más allá de los restaurantes de alta cocina.

Ayuntamiento de LPGC

Turismo de congreso y mirada al continente

Pero, además, la ciudad quiere consolidarse como capital atlántica europea para congresos, convenciones, jornadas y encuentros profesionales de formato medio, un segmento que para el Consistorio es especialmente atractivo porque «atrae a visitantes con capacidad adquisitiva, genera consumo de calidad y convierte a los asistentes en prescriptores del destino».

El nuevo plan pretende llevar a los turistas a los barrios y potenciar la gastronomía, el patrimonio y la vida local

Asimismo, la nueva estrategia pone el foco en África Occidental y los profesionales internacionales, trabajadores de empresas y miembros de cuerpos consulares con capacidad adquisitiva y facilidad para entrar en Europa sin visado, para quienes esta es la «gran ciudad europea» más cercana.

Mary Angels Serra durante su intervención en el Hotel Santa Catalina / Tony Hernández

Gobernanza colaborativa y escucha activa

Para conseguir todos estos objetivos es imprescindible lograr la coordinación, comunicación y concienciación de todas las administraciones públicas y potenciar la gobernanza colaborativa y la gestión inteligente de datos, así como la opinión de la ciudadanía y los profesionales del sector con las aportaciones de más de un centenar de personas que participaron en diferentes talleres sectoriales.

El concejal apuntó que los recientes estudios de reputación turística online y de comercialización de experiencias en la capital han sido fundamentales para «conocer y analizar las opiniones, valoraciones y huella digital de los viajeros con el fin de medir la calidad percibida, detectar debilidades y guiar decisiones».

Quevedo insiste en la tasa turística

Finalmente, Quevedo volvió a defender la implantación de una tasa turística para que esta actividad que consume servicios, territorio, agua e infraestructuras genere recursos para reparar o mejorar los espacios afectados. Sin embargo, admite que el Ayuntamiento capitalino carece de competencias suficientes para aplicarla unilateralmente y que no existe consenso dentro del pacto de gobierno.