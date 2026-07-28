'Parque Aventura' en los barrios de Las Palmas de Gran Canaria: los niños y niñas de Cruz de Piedra disfrutan
La iniciativa del Distrito Ciudad Alta acerca actividades gratuitas a los barrios para que las familias disfruten del verano cerca de casa
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía del Distrito Ciudad Alta, celebró el pasado viernes una nueva jornada de 'Parque Aventura' en la Plaza María Madre de la Iglesia, en Residencial Cruz de Piedra, donde decenas de niños, niñas y familias disfrutaron de una tarde de ocio, convivencia y actividades al aire libre.
Durante la jornada, las personas asistentes participaron de forma gratuita en juegos, talleres, actividades lúdicas y propuestas de animación dirigidas a niños y niñas de hasta 12 años, en una iniciativa que busca ofrecer alternativas de ocio saludable y dinamizar los espacios públicos de los barrios durante el verano.
La concejala del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, ha valorado positivamente la respuesta de la ciudadanía a esta nueva cita de 'Parque Aventura'. "Seguimos acercando actividades gratuitas a los barrios para que las familias disfruten del verano cerca de casa, compartiendo espacios de encuentro, convivencia y diversión en un ambiente seguro y participativo", ha señalado.
Próxima cita de Parque Aventura: El Polvorín
La programación de 'Parque Aventura' continuará el próximo 14 de agosto en la plaza situada en la calle León XIII, junto a Protección Civil, en El Polvorín, en horario de 17:30 a 19:30 horas. Posteriormente, la iniciativa llegará el 21 de agosto al Espacio Multideportivo de Las Torres y concluirá el 28 de agosto en la Plaza Escultor Eduardo Gregorio, en Las Chumberas, manteniendo el mismo horario.
Con esta iniciativa, el Distrito Ciudad Alta continúa impulsando actividades de proximidad que fomentan la dinamización de los barrios durante el verano y ofrecen alternativas de ocio gratuitas para la población infantil y juvenil y sus familias.
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