Política local
Pedro Quevedo no descarta presentarse a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria
El recién reelegido secretario general de NC en la capital se muestra «con ganas» de liderar la candidatura
Una semana después de haber sido reelegido como secretario general de Nueva Canarias Bloque Nacionalista en Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo ha asegurado que no descarta volver a optar a la Alcaldía de la ciudad.
«Yo me siento responsabilizado con esa responsabilidad y lo haré desde donde toque», aseveró el concejal de Turismo y Ciudad de Mar, que puntualizó que el partido aún no ha iniciado el debate para designar a la persona que liderará la lista capitalina.
La decisión es del partido, pero tiene «ganas»
En ese sentido, afirmó que, por ahora, su prioridad es continuar trabajando por la ciudad: «Después ya veremos el proceso a dónde nos lleva. Al final lo decidirá el partido».
No obstante, dejó una puerta abierta al asegurar que se encuentra «con ganas» y que siente la responsabilidad de combatir desde la política el crecimiento de determinadas actitudes antidemocráticas.
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