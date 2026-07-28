El Puerto de Las Palmas gana 335 metros de atraque: el Estado autoriza la licitación del muelle adosado al Reina Sofía por 45,3 millones

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha autorizado la licitación de las obras para construir el muelle adosado al dique Reina Sofía sur del Puerto de Las Palmas, con un valor estimado de 45,3 millones de euros, una cifra a la que habrá que sumar el IGIC. La actuación, una de las más importantes que ha planeado la Autoridad Portuaria de Las Palmas, permitirá ampliar la capacidad operativa del recinto portuario mediante una nueva línea de atraque destinada principalmente al movimiento de mercancía general.

El proyecto contempla la construcción de 335 metros de línea de atraque, con un calado de 20 metros, además de una explanada de 16.000 metros. El nuevo muelle se levantará como prolongación hacia el sur de la alineación actual del dique Reina Sofía.

Imagen de archivo del Muelle Reina Sofía / Juan Carlos Castro

Estas características permitirán recibir buques vinculados al tráfico de mercancía general y disponer de una mayor superficie para las operaciones portuarias en un momento en el que, según la Autoridad Portuaria, el recinto de la capital grancanaria ha alcanzado su capacidad máxima. La ampliación responde, por tanto, a la necesidad de aumentar la capacidad del puerto y adaptar sus instalaciones a la evolución prevista de la demanda.

Una plataforma comercial entre América y África

Asimismo, el nuevo espacio podrá dar respuesta a las necesidades de almacenamiento de las empresas de países de Sudamérica y Centroamérica que ya han mostrado su interés por La Luz como plataforma estratégica para su expansión comercial a África.

La obra figura en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y contará con financiación parcial procedente de fondos europeos.

Más de 350 millones para el Puerto de Las Palmas

El Ministerio de Transportes asegura que la construcción del nuevo muelle forma parte de un programa de inversiones más amplio para el Puerto de Las Palmas, un recinto para el que Puertos del Estado ha reservado más de 350 millones de euros para actuaciones entre 2025-2029.

De esa cantidad, agrega el Estado, 286 millones de euros estarán destinados a proyectos de infraestructuras orientados a ampliar la capacidad del puerto y adecuar sus instalaciones a las necesidades del tráfico marítimo. La obra autorizada se encuadra en este apartado y constituye una de las actuaciones previstas para reforzar la actividad comercial del recinto.

El peso de las inversiones en capacidad refleja la función estratégica del puerto dentro de las conexiones marítimas de Canarias. La ampliación de las zonas de atraque y operación busca evitar limitaciones de espacio y facilitar la atención de nuevos tráficos, aunque la ejecución efectiva del proyecto dependerá ahora del proceso de licitación y adjudicación de las obras.

La nueva infraestructura añadirá 335 metros de atraque, 20 metros de calado y una explanada de operaciones de 16.000 metros

Sostenibilidad, seguridad y accesos

El plan inversor también reserva 41,5 millones de euros para actuaciones relacionadas con la sostenibilidad y la adaptación de las instalaciones a un modelo portuario con menor impacto ambiental.

A esta cantidad se añaden casi 15 millones de euros destinados a reforzar la seguridad, 5,8 millones para mejorar los accesos y aumentar la conectividad del puerto, y otros 3,3 millones para proyectos de integración entre el recinto portuario y la ciudad.

La actuación permitirá atender nuevos tráficos y responder al interés de empresas de Sudamérica y Centroamérica que buscan operar desde Canarias hacia África

La distribución de los fondos muestra que la estrategia prevista hasta 2029 no se limita a la construcción de nuevas infraestructuras, sino que incluye intervenciones sobre los accesos terrestres, la seguridad de las operaciones, la sostenibilidad y la relación entre el puerto y el entorno urbano de Las Palmas de Gran Canaria.

Más de 600 millones para los puertos canarios

En el conjunto del Archipiélago, los puertos estatales disponen de una previsión de inversión superior a 600 millones de euros. Según el plan Horizonte 2030, presentado a finales de 2025 por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, los puertos de Canarias ocupan el quinto lugar del sistema estatal por volumen de inversión.

La construcción del muelle adosado al dique Reina Sofía sur se integra así en una estrategia de mayor alcance para modernizar las instalaciones portuarias, ampliar su capacidad y sostener el crecimiento de los tráficos. Tras la autorización del Gobierno, el siguiente paso será la licitación de una obra que incorporará una nueva zona de atraque al principal recinto portuario de la capital grancanaria.

La ampliación del Reina Sofía

Esta obra se suma a la ampliación del Reina Sofía hasta alcanzar la Biblioteca del Estado con otros 200 metros lineales con casi 25 metros de calado. De esta manera, se concluirá el proyecto impulsado a principios de siglo para ganar 1.300 metros. Esta última fase tiene un coste de 20,5 millones de euros.