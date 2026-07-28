San Lorenzo comienza la cuenta atrás para los fuegos: todos los actos de las fiestas más coloridas de Las Palmas de Gran Canaria

Cuenta atrás para que el espectáculo de fuegos artificiales más famoso de Canarias vuelva a iluminar los cielos de Las Palmas de Gran Canaria. San Lorenzo celebrará sus fiestas entre el 31 de julio y el 16 de agosto con una programación formada por más de medio centenar de actividades populares, religiosas, culturales y de ocio. El calendario incluirá conciertos, verbenas, folclore, actos infantiles, una romería, la tradicional Feria de Ganado y el espectáculo pirotécnico de la madrugada del 9 al 10 de agosto.

El programa fue presentado este martes por la concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Betsaida González; la concejala del Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, Esther Martín; y el presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, José García.

Las celebraciones, reconocidas como Fiesta de la Ciudad y Fiesta de Interés Turístico de Canarias, comenzarán el viernes 31 de julio. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, será la encargada de pronunciar el pregón a las 21.30 horas en la plaza de San Lorenzo. El concierto del grupo Los Salvapantallas cerrará la primera jornada del programa.

Romería, mercado agrícola y folclore

El sábado 1 de agosto arrancará la fiesta con la tradicional subida de la bandera del Santo Patrón a las 12:00 horas, acompañada del repique de campanas y un pasacalle de papagüevos con la Banda Guiniguada. Por la tarde se celebrará la XXXIV Romería-Ofrenda al Santo Patrón, que partirá a las 18.30 horas desde la Casa Pico. La jornada concluirá con la Noche Canaria y las actuaciones de varias agrupaciones folclóricas.

El domingo 2 de agosto, el casco histórico acogerá el tradicional Mercado Agrícola de San Lorenzo y la V Muestra de Artesanía Tasate, además de talleres, castillos hinchables y actividades para el público infantil. A partir de las 21.30 horas se desarrollará el XVI Memorial Antonio Martel y Lorenzo Suárez, durante el que se elegirá al Romero y la Romera Mayor de las fiestas.

Romería de San Lorenzo / José Pérez Curbelo / LPR

El folclore volverá a ocupar el escenario principal el lunes 3 de agosto con el XXXIII Festival Nacional de Folclore Isla de Gran Canaria, con formaciones venidas de distintos puntos de la Isla. La agenda cultural continuará el martes 4 de agosto con la presentación del libro ‘Familias de San Lorenzo a través de los matrimonios (1681-1901)’, del investigador Óscar Bruno Falcón Rodríguez, en el templo parroquial.

El miércoles 5 de agosto se celebrará una jornada dedicada al patrimonio local. El investigador Gustavo Alejo Trujillo Yáñez ofrecerá la conferencia ‘Luz, fuego y estruendo en la fiesta canaria: de las luminarias barrocas a los fuegos de San Lorenzo’. La programación nocturna incluirá la Escala en Hi-Fi Teresa Guzmán Delgado.

Homenaje a los mayores y Gala Drag

El jueves 6 de agosto, Día de los Mayores, tendrá lugar una merienda de convivencia en el CEIP San Lorenzo. La jornada terminará con el espectáculo ‘Homenaje’, protagonizado por Elías Uche y el Mariachi Peleón. El viernes 7 de agosto a partir de las 21.30 horas tendrá lugar el Merengue Fest con el Grupo Arena y las orquestas Furia Joven y Armonía Show.

La Gran Gala Drag Queen se celebrará el sábado 8 de agosto a partir de las 21.30 horas. El acto estará presentado por Yanely Hernández y contará con participantes vinculados al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, además de actuaciones musicales. La Noche de la Reinona prolongará la programación hasta la madrugada.

Previamente, a mediodía se celebrará el V Encuentro de Papagüevos, con figuras tradicionales llegadas de diferentes municipios de Gran Canaria y el acompañamiento de la Banda Guiniguada. La jornada incluirá también un espectáculo infantil.

Ocho puntos de lanzamiento y 504 kilos de material

Ya en la madrugada del domingo 9 de agosto, a las 05:00 horas, será el repique de campanas y traca de voladores, la actuación de la Parranda de Guaguas a las 11:30 horas y a las 21:30 la actuación de los conciertos Reina de Sal y Los 600. La Gran Quema de Fuegos Artificiales y el Volcán de Voladores comenzarán a la 1.00 de la madrugada del lunes 10 de agosto. El dispositivo pirotécnico empleará un total de 504 kilos de material, repartidos entre la quema de castillos y los volcanes.

Fuegos de San Lorenzo de este 2025 / LP/DLP

Una de las principales novedades será la ampliación del volcán de voladores, que pasará de seis a ocho puntos de lanzamiento. La cantidad de material pirotécnico aumentará en 46 kilos respecto a la edición anterior. El Ayuntamiento y la organización preparan también un dispositivo específico de seguridad y limpieza. Durante las semanas previas, el Servicio Municipal de Limpieza retiró alrededor de 9.000 kilos de restos vegetales para reducir riesgos ante las altas temperaturas.

La programación del lunes 10 de agosto, día de San Lorenzo, incluirá la Feria de Ganado, que abrirá a las 8.30 horas en los alrededores del centro de salud. El programa contempla además actos institucionales y la Gran Gala de San Lorenzo, durante la que se entregarán las distinciones de Madre Mayor, Hijo Predilecto e Hijo Adoptivo, presentada por Tomás Padrón. a gala concluirá con un espectáculo musical en homenaje a Raphael y Rocío Jurado.

Humor, música y Noche Latina

Tras los principales actos del fin de semana, las fiestas continuarán el martes 11 de agosto con el IV Encuentro Folclórico El Molino de San Borondón, que reunirá a varias agrupaciones de Gran Canaria. El miércoles 12 de agosto, las atracciones volverán a ofrecer precios reducidos por el Día de la Familia. A las 21.30 horas, Maestro Florido presentará el espectáculo de humor ‘2026 ¡Y pimba!’.

La música en directo regresará el jueves 13 de agosto con el concierto de Mujeres D, previsto para las 21.30 horas y centrado en canciones del pop y el rock nacional e internacional. El viernes 14 de agosto se celebrará la tradicional Noche Latina. A partir de las 22.00 horas, el público podrá asistir al concierto de Tutto Durán y al espectáculo ‘Un paseo por las estrellas’. La organización ha invitado a los asistentes a acudir vestidos de blanco.

Procesión de la copatrona y tributo a Coldplay

El sábado 15 de agosto, festividad de la Bienaventurada Virgen del Buen Suceso, comenzará con una exposición de camiones en los alrededores del centro de salud. La procesión de la imagen de la Virgen por las calles del pueblo se celebrará a las 12.00 horas. A las 13.00 horas comenzará la Fiesta de la Espuma.

La programación nocturna arrancará a las 21.30 horas con ‘Paradise’, un espectáculo tributo a Coldplay. Después se celebrará una verbena amenizada por Las Ladys del Swing.

Feria de la Papa y cierre del programa

El domingo 16 de agosto, última jornada del calendario oficial, se celebrará desde las 10.00 horas la I Feria de la Papa de San Lorenzo, coincidiendo con el Mercado Agrícola y una actuación folclórica. A las 14.00 horas comenzará la Verbena del Solajero, con las actuaciones de Haché Tamarindos y Yoni y Aya. Una traca de voladores cerrará las fiestas.

La concejala de Fiestas, Betsaida González, destacó que estas celebraciones "forman parte del verano de la ciudad" y agradeció el trabajo realizado por la Comisión de Fiestas y el conjunto de vecinos y vecinas de San Lorenzo para hacer posible una nueva edición. Por su parte, el presidente de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo, José García, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y de los servicios municipales.