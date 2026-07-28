Zárate despide este miércoles a Fabiola Mbulito con una misa funeral

La parroquia de Santa Clara de Asís, en el barrio de Zárate, acogerá este miércoles, 29 de julio, a las 19.00 horas, la misa funeral por Fabiola Mbulito, la joven jugadora de baloncesto fallecida la pasada semana en la playa de La Laja.

El acto reunirá a familiares, amigos, vecinos y compañeros del mundo del baloncesto, que en los últimos días han participado en distintas muestras de recuerdo y despedida. La muerte de la menor, de 12 años, causó una fuerte conmoción en su entorno y entre los clubes y federaciones con los que había estado vinculada.

Ahogamiento en La Laja

Fabiola falleció el martes 21 de julio después de verse en apuros en el mar junto a otro menor. Los servicios de emergencia desplegaron un dispositivo de búsqueda en la zona, aunque finalmente fue localizada sin vida. El otro menor pudo ser rescatado y trasladado a un centro hospitalario.

Jugadora de las categorías de formación del Spar Gran Canaria, Fabiola había representado a Canarias en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de minibasket y había sido convocada por la Federación Española para una concentración de la categoría sub-12.

Muestras de condolencia

Desde que se conoció su fallecimiento, se han sucedido los mensajes de condolencia de clubes, federaciones, deportistas e instituciones. También se han celebrado varios gestos públicos en su memoria.

El pasado viernes se guardó un minuto de silencio antes del pregón de las fiestas del Salto del Negro. Su recuerdo estuvo presente igualmente en actos del ámbito deportivo, entre ellos el Torneo Internacional sub-18 masculino de Cáceres, y familiares y personas allegadas se reunieron en La Laja para despedirla.