Así termina el abandono de los marineros del Lady Mina en el Puerto de Las Palmas

Sin cobrar, pero en casa. Los cuatro marineros abandonados en el Lady Mina que todavía permanecían en el Puerto de Las Palmas regresarán a sus hogares este jueves después de haber formalizado los trámites necesarios en Extranjería, gracias a la ayuda de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) y allí esperarán a que se resuelva judicialmente su situación y puedan percibir los salarios que se les adeuda.

Esta es la solución temporal que han encontrado estas personas procedentes de Azerbaiyán y Georgia que llegaron el 1 de mayo a La Luz desde Guinea Bissau a bordo de este carguero de 87 metros de eslora y 13 de manga, que navegaba bajo bandera tanzana. Junto a ellos viajaban otras cuatro personas que han podido regresar ya a sus países de origen, dos a finales de mayo y otros dos la semana pasada.

Una avería dejó al Lady Mina en La Luz

El Lady Mina se dirigía a Turquía con una carga de pienso para pescado cuando una avería en el motor le impidió partir desde La Luz, donde había hecho una escala para recibir servicios de bunkering. Desde entonces, a pesar de que el armador turco se comprometió a repararlo, el buque ha permanecido atracado en el Muelle Nelson Mandela primero y ahora en el Cory con los tripulantes sin cobrar y en condiciones deficientes debido al mal estado de la embarcación.

Capitanía Marítima detectó que el carguero navegaba sin certificados obligatorios y con documentación presuntamente falsa

La petición de ayuda para volver a casa de uno de los miembros de la tripulación fue lo que alertó a las autoridades de las irregularidades que se estaban produciendo, entre las que se encontraba la superación del límite de once meses a bordo establecido por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, graves deficiencias en el barco, donde no funcionaban los refrigeradores, la falta de suministros y las malas condiciones de vida de los trabajadores que se veían obligados a permanecer en su interior.

Un barco embargado por las deudas salariales

Asimismo, Capitanía Marítima de Las Palmas detectó que el carguero navegaba sin certificados obligatorios y que buena parte de la documentación presentada era presuntamente falsa. El responsable de este organismo, Ignacio Gallego, explica que el barco está embargado por el juzgado por las deudas salariales con los marineros, que asciende a 80.000 dólares cada uno. No es el primer caso de impagos relacionado con el Lady Mina: en 2024 ya dejó a otros marineros sin salario durante meses en un puerto de Argelia.

El carguero podría ser subastado para pagar a los marineros, las repatriaciones y las tasas portuarias

Durante este tiempo, los marineros han recibido la ayuda de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, que dispone de un fondo de emergencia con el que se les ha pagado los billetes para la repatriación y les ha ofrecido asesoría jurídica para el embargo con uno de sus abogados autorizados en España. Por otro lado, la asociación humanitaria Stella Maris les ha proporcionado víveres y agua potable.

La embarcación podría salir a subasta

El futuro del Lady Mina depende ahora de la respuesta del armador, que podría levantar el embargo, abonar los salarios, regularizar y reparar el buque y traer a nuevos tripulantes para llevárselo. En el caso de que no aparezca, la Autoridad Portuaria de Las Palmas procederá a la enajenación de la embarcación a través de una subasta pública para obtener el dinero necesario para pagar a los acreedores, que en este caso son los marineros, sufragar las repatriaciones, las tasas portuarias y otros pagos pendientes.