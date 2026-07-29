El barrio de Zárate y la comunidad guineana arropan a la familia de Fabiola Mbulito en su funeral

Vecinos del barrio de Zárate de Las Palmas de Gran Canaria acompañaron este miércoles a la familia, amigos y allegados de Fabiola Mbulito para darle el último adiós en la parroquia de Santa Clara de Asís, donde se ofreció un funeral por su eterno descanso. La joven, de 12 años, falleció el pasado 21 de julio en la playa de La Laja. La pequeña, que jugaba con otro menor en la orilla, pereció ahogada cuando una ola los engulló.

Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, la familia de Fabiola Mbulito ha recibido numerosas muestras de cariño. Los vecinos del barrio de Zárate, que aún están conmocionados por el suceso, así como la comunidad guineana, acudió al responso por la pequeña, ofrecido por el sacerdote Ambrosio Abeso Ndjeng, capellán del Hospital Universitario Doctor Negrín de gran Canaria. La iglesia se llenó de vecinos; entre ellos, algunos compañeros de la joven de baloncesto. Más de 100 mensajes de apoyo a la familia, en recuerdo de la joven y pidiendo por su eterno descanso se colaron en las redes sociales de la parroquia en cuanto se anunció que se ofrecería un funeral por el descanso de su alma. La familia rogaba a sus amistades y personas piadosas una oración por Fabiola, convertida ya para todos en un pequeño angelito.

Recordar a la pequeña en los mejores momentos

Así recordó también a la pequeña Ambrosio Abeso, que reconoció nada más oficiar la homilía que no tenía palabras de aliento para la familia. "Querido Benjamín, Raquel, Puri, comunidad guineana, amigos y compañeros de Fabiola. Me gustaría decir algo con sentido, una palabra de aliento, pero no la tengo. Tampoco la tengo para consolaros", dijo. El sacerdote, que se refirió a una experiencia vivida por el teólogo e intelectual alemán Jurgen Moltmann, autor de 'El Dios crucificado', durante la II Guerra Mundial, en la que sobrevivió a un bombardeo, mientras que las personas que estaban a su alrededor murieron, explicó a los presentes que ante sucesos incomprensibles como el fallecimiento de Fabiola nos preguntamos "¿cómo puede Dios permitir esto?".

"Está es la pregunta del espectador, no la de los afectados", continúo. Y añadió que una familia cristiana como la de Fabiola no se estaría haciendo esa pregunta. Ambrosio Abeso Ndjeng añadió que quienes sufren piensan "que han sido abandonados" y claman a Dios. Sin darse cuenta de que el "Cristo que sufrió en la Cruz es el único que los entiende", aunque en un momento tan "difícil y único" como el que vivía la familia era importante que los vecinos estuvieran junto a ellos para darles "consuelo, fuerza y esperanza".

"No sabemos por qué Dios permite estas cosas y, aunque lo supiéramos, no nos ayudaría a vivir" manifestó el cura, que alentó a la familia a recordar a Fabiola en sus mejores momentos. "Con la alegría cuando fue convocada por la selección; con la ilusión para ir a dar lo mejor de sí misma en la convección; con el futuro abierto que tenía para ella y su familia", dijo. Y añadió a su familia que a Fabiola no le gustaría verlos "entristecidos". El párroco recordó la alegría y simpatía de la pequeña fallecida e indicó a sus familiares que "su sonrisa los tiene que tener vivos y esperanzados". El párroco de Santa Clara de Asís Benjamín Ramírez pidió también por la pequeña y por todos los niños del mundo "porque son el futuro".

El sacerdote Ambrosio Abeso Ndjeng junto al párroco de la iglesia de Santa Clara Benjamín Ramírez, durante el funeral. / L. Sánchez

Desde el luctuoso día, las muestras de afecto a la familia no han cesado. La joven jugaba en el Spar Gran Canaria desde el pasado 2024 siguiendo la estela de algunos allegados: su tía Puri Mbulito y sus primas Iris y Miriam. Precisamente, las federaciones española y canaria de Baloncesto fueron las primeras en expresar sus condolencias por el luctuoso deceso.

La pequeña, una promesa del baloncesto canario, fue rescata del mar sin vida, mientras que el otro pequeño que la acompañaba tuvo mejor suerte. La Cruz Roja analiza aún las causas del fatídico suceso en La Laja, una playa con importantes corrientes y en la que han perecido varias personas. El fuerte oleaje impidió a la socorrista salvar a la adolescente.

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Fabiola jugaba de base y alero en el club Spar Gran Canaria y este verano había sido convocada para jugar en la U12 femenina, organizada por la FIBA (Federación internacional de Baloncesto). La joven tenía cualidades excepcionales para jugar al baloncesto como la velocidad y su capacidad de salto, pero también era una estudiante ejemplar y muy divertida.