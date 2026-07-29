La cancha junto al mar de El Rincón vuelve a lucir como nueva
El Instituto Municipal de Deportes renueva el pavimento de la cancha, situada junto al mar, para hacerla más resistente y duradera
La cancha de baloncesto de El Rincón vuelve a estar en uso tras la renovación completa de su pavimento. El Instituto Municipal de Deportes ha aplicado un nuevo revestimiento, más resistente al desgaste y a las condiciones ambientales de un espacio situado junto al litoral.
La intervención responde al deterioro acumulado por la intensa utilización de la pista, que no solo acoge partidos y entrenamientos, sino también actividades culturales, sociales y de ocio. Los trabajos han incluido el pintado integral del terreno de juego y buscan alargar la vida útil de la instalación.
Una cancha muy utilizada
La concejala de Deportes y Juventud, Carla Campoamor, señaló que la actuación permite recuperar «una instalación muy utilizada» y mejorar las condiciones de seguridad para quienes practican deporte en ella.
La renovación completa varias actuaciones ejecutadas en los últimos meses en el Parque Litoral de El Rincón. El Ayuntamiento ha construido en este entorno un parque de calistenia de 375 metros cuadrados, con una inversión superior a 100.000 euros, y ha puesto en servicio una rampa para la práctica de surfskate.
También se han sustituido las presas del rocódromo, dentro de los trabajos de mantenimiento de los equipamientos deportivos al aire libre del parque.
El Consistorio no ha precisado el coste de la renovación de la cancha ni la duración de los trabajos.
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