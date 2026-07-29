Un deslumbramiento deja un coche “plantado” sobre un cardón en Las Palmas de Gran Canaria
El vehículo se salió de la vía en el cruce del Paseo de Chil con el Barranquillo Don Zoilo tras quedar el conductor cegado por el sol.
Un deslumbramiento provocó este miércoles una llamativa salida de vía en Las Palmas de Gran Canaria. El conductor perdió la trayectoria del vehículo en el cruce del Paseo de Chil con el Barranquillo Don Zoilo y terminó subido sobre una zona ajardinada.
El coche quedó literalmente “plantado” junto a un cardón, que también sufrió el impacto. El incidente se saldó con un susto para el conductor y daños visibles en la vegetación.
El sol sorprendió al conductor
Según la información disponible, el accidente se produjo después de que el conductor sufriera un deslumbramiento.
La falta momentánea de visibilidad hizo que el vehículo abandonara la calzada y acabara sobre el espacio ajardinado situado en este punto de la capital grancanaria.
El cardón, el otro afectado
La imagen más llamativa del incidente fue la posición final del coche, apoyado sobre la zona donde se encontraba el cardón.
Por el momento no han trascendido daños personales ni más detalles sobre la retirada del vehículo.
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