Las Folías seguirá abierta al menos durante el próximo curso

La Escuela Infantil Las Folías continuará abierta al menos durante el curso 2026-2027. La asociación vecinal de Zárate celebró este miércoles la decisión, que evita por ahora el cierre anunciado por la Consejería de Bienestar Social y garantiza la continuidad del servicio durante un año más.

La entidad considera que se trata de «un paso decisivo» para asegurar el futuro de un centro especialmente relevante para las familias del barrio. Las Folías es la única escuela infantil pública de Zárate para menores de tres años y su clausura obligaba a trasladar al alumnado y a la plantilla a otros centros.

Bienestar Social había justificado el cierre dentro de una reorganización de su red de escuelas infantiles y por el descenso de la matrícula. La medida provocó concentraciones y una recogida de más de 3.000 firmas por parte de familias, trabajadores y vecinos.

Educación anunció posteriormente la apertura de un aula de dos a tres años en el CEIP Alisios, con 18 plazas, pero los afectados defendieron que esta alternativa no sustituía el servicio completo de Las Folías ni atendía a todas las edades.

La continuidad del centro llega después de que el consejero de Educación, Poli Suárez, mediara con Bienestar Social para que se tuviera en cuenta la realidad social del barrio. La decisión garantiza la apertura el próximo curso, aunque no resuelve todavía de forma definitiva el futuro de la escuela.

La reivindicación llegó también al Parlamento de Canarias y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que aprobaron iniciativas para reclamar la paralización del cierre.

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La asociación agradece el apoyo del PSOE, Podemos y Hablemos Ahora, de sus representantes en el Ayuntamiento y el Cabildo, y de la diputada Elena Máñez. También reconoce la implicación de las familias, los trabajadores y el vecindario. «Los derechos no se conceden, se defienden y se conquistan», sostiene el comunicado.