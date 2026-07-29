La historia de Vegueta se cuenta en placas de mármol y cerámica: el libro que recorre el callejero y desgrana sus orígenes

Si hay un barrio de Las Palmas de Gran Canaria que está cargado de historia, ese es indudablemente Vegueta. Sus plazas, adoquines, monumentos y edificios encierran un legado que se remonta siglos atrás, narrando el paso del tiempo a través de los hitos de la capital grancanaria. Los nombres de sus calles recogen buena parte de ese relato, que ahora ha quedado plasmado en el libro Vegueta, nomenclátor con historia, elaborado por el cronista oficial de la ciudad, Juan José Laforet. Para hacer justicia a su contenido, la presentación de este miércoles no fue una charla al uso, sino una ruta guiada por el barrio con intervenciones de distintos historiadores.

Tal y como cuenta Laforet, el objetivo de esta obra es dar a conocer "el porqué de las placas que mucha gente ve a diario" y que tienen un doble valor patrimonial. Por un lado, explica que los nombres en sí mismos configuran una parte del legado inmaterial de la ciudad a través de los personajes destacados, acontecimientos o tradiciones a los que aluden. Es el caso de la calle Pelota, que fue nombrada por ser un lugar que antiguamente estaba destinado a los juegos. Por otro lado, las placas y los rótulos "se convierten en un patrimonio material que hay que preservar", al tratarse en algunos casos de meticulosas piezas artesanales.

El libro de divide en cuatro capítulos que desgranan los orígenes de los nombres de las calles y sus placas correspondientes

El primer capítulo del libro ahonda en las 24 placas de cerámica que se encuentran en algunas de las calles más antiguas del barrio. Aunque no se trata de los rótulos originales, sí han pasado a formar parte de la identidad veguetera gracias a su estética e historia, ya que se colocaron en el año 1978 con motivo del 500 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. "Es algo que los ciudadanos tienen al alcance de la mano y les puede ser de utilidad para entender la identidad histórica, el sentir y el carácter de la ciudad", desgrana el cronista.

El siguiente capítulo está dedicado a las placas de mármol, cuyo origen se encuentra a finales del siglo XIX y principios del XX, de las que apenas quedan cinco ejemplares en Vegueta. En aquella época era habitual poner el nombre de personalidades distinguidas a modo de homenaje, como es el caso de Dolores de la Rocha o Luis Millares.

El tercer capítulo sigue el rastro de los antiguos rótulos de cerámica, con una estética sencilla en blanco y negro, que se colocaron a mitad del siglo XIX. Algunos de ellos son los de la Placetilla de Nuestra Señora de Los Reyes o la calle Rosario. Finalmente, el último capítulo recupera algunos textos donde se mencionan los nombres de las calles.

La ruta, enmarcada en las jornadas 'Patrimonio Vivo', se repetirá este jueves a partir de las 10:30 horas

El recorrido por Vegueta, que se repetirá el jueves a las 10:30 horas, está enmarcado en las jornadas 'Patrimonio Vivo' que facilita la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. La ruta dio comienzo frente a las Casas Consistoriales de Santa Ana, una plaza que, en palabras de Laforet, ha sido el "centro histórico, social, cultural y político de la ciudad durante siglos", erigiéndose como una especie de "eje de la vida" urbana.

A continuación, los asistentes se dirigieron a la esquina donde confluyen las calles Luis Millares y Santa Bárbara. En ese punto, el director del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, hizo un pequeño repaso de la vida de ambos personajes utilizando referencias extraídas del libro.

El doctor Verneau o la Casa de Manrique de Lara

La siguiente parada fue delante del Museo Canario, donde el técnico y documentalista Luis Regueira desgranó la historia del doctor Verneau que da nombre a la calle. Asimismo, habló sobre las placas que acoge el museo con los nombres antiguos de las calles del casco histórico.

La Calle del Reloj con Espíritu Santo contó con la intervención del historiador del arte y presidente del Instituto de Estudios Canarios Rey Fernando Guanarteme, Juan Gómez-Pamo y Guerra del Río. Su relato se remontó a la primera botica de la ciudad y la historia de la Casa de Manrique de Lara, entre otros inmuebles del entorno.

Morales Padrón y la calle Colón

El recorrido continuó por Obispo Codina, San Marcial y la Plazoleta de Los Álamos, en la trasera de la Catedral. Allí fue el turno de la historiadora y profesora de la Universidad Fernando Pessoa Morales García, quien profundizó en la figura de su tío, Francisco Morales Padrón, propulsor de la iniciativa para crear las placas de cerámica en el 500 aniversario de la ciudad.

La ruta siguió por la calle Colón para llegar a su última parada: la plaza de San Antonio Abad. Entonces tomó la palabra la historiadora y exdirectora de la Casa de Colón Elena Acosta, cuya intervención giró en torno a un hecho histórico del que fue testigo: las conversaciones sobre la fabricación y colocación de las placas.