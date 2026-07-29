Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorMinerva AlonsoDestrucción empleoCB Gran CanariaUD Las PalmasSeguros privados en CanariasPelícula con Russell Crow en Gran CanariaLuna de miel de Susana GrisoSucesos en Canarias
instagramlinkedin

LPA Estación abre la venta de entradas: 11 días de rutas, talleres, mar y gastronomía en la capital

Las entradas para las diversas propuestas de cultura, gastronomía, música y bienestar saldrán a la venta este jueves a las 10.00 horas con plazas limitadas

Ruta por Vegueta de LPA Estación.

Ruta por Vegueta de LPA Estación. / Rafa Cerpa

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

LPA Estación abre este jueves a las 10.00 horas la venta de entradas para las 34 actividades de su novena edición. El programa se celebrará del 13 al 23 de agosto en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria, con propuestas de cultura, gastronomía, música, bienestar, naturaleza y ocio familiar.

Las reservas podrán realizarse a través de la web del evento. Las plazas son limitadas y los precios parten de los 5 euros, aunque varían según la actividad y llegan hasta los 30 euros en algunas experiencias.

El programa propone conocer la ciudad desde perspectivas menos habituales. Habrá rutas por la historia de Guanarteme, la huella británica, los templos de Vegueta y las mujeres vinculadas a la obra y la vida de Benito Pérez Galdós.

La oferta gastronómica incluye talleres de pan de masa madre y cocina con tuno indio, una introducción al café de especialidad y una degustación de vinos y quesos de Gran Canaria. También se celebrarán conciertos de jazz, boleros y música crooner en terrazas de hoteles.

Paseos en velero, salidas en kayak y surf

El mar tendrá un peso destacado, con paseos en velero, salidas en kayak, iniciación al surf y una excursión para seguir desde el agua una regata de Vela Latina Canaria. Las actividades familiares se repartirán por el parque Doramas, Las Alcaravaneras y El Confital.

También habrá talleres creativos, sesiones de meditación y respiración, una clase de barre y una actividad dirigida por el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza.

LPA Estación contará este año por primera vez con la colaboración de Guaguas Municipales. Las personas que completen su inscripción recibirán un bono de dos viajes para desplazarse hasta las sedes de las actividades.

Noticias relacionadas y más

Los horarios, precios, edades recomendadas, puntos de encuentro y requisitos pueden consultarse en la ficha de cada experiencia. La venta comenzará de forma conjunta este jueves a las 10.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

Un deslumbramiento deja un coche “plantado” sobre un cardón en Las Palmas de Gran Canaria

Un deslumbramiento deja un coche “plantado” sobre un cardón en Las Palmas de Gran Canaria

La cancha junto al mar de El Rincón vuelve a lucir como nueva

Estudiar fuera para ser profeta en su tierra: nueve de los mejores expedientes universitarios de Canarias son becados para continuar su formación fuera de España

Estudiar fuera para ser profeta en su tierra: nueve de los mejores expedientes universitarios de Canarias son becados para continuar su formación fuera de España

Controlado un conato de incendio en la zona del campo de fútbol de Juan Guedes

Controlado un conato de incendio en la zona del campo de fútbol de Juan Guedes

Los Simpson, ET, Torrente y 'el tiburón Serra': la ULPGC salta a la gran pantalla con su nuevo vídeo de verano

Los Simpson, ET, Torrente y 'el tiburón Serra': la ULPGC salta a la gran pantalla con su nuevo vídeo de verano

Amenaza con un martillo a varios viandantes en Las Palmas de Gran Canaria

Amenaza con un martillo a varios viandantes en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria no quiere más turistas: la ciudad deja atrás el «cuanto más, mejor» para transformar su modelo turístico

Las Palmas de Gran Canaria no quiere más turistas: la ciudad deja atrás el «cuanto más, mejor» para transformar su modelo turístico

De los juegos infantiles a tus tiendas favoritas: Alisios diseña el verano ideal para grandes y pequeños

De los juegos infantiles a tus tiendas favoritas: Alisios diseña el verano ideal para grandes y pequeños
Tracking Pixel Contents