LPA Estación abre la venta de entradas: 11 días de rutas, talleres, mar y gastronomía en la capital

LPA Estación abre este jueves a las 10.00 horas la venta de entradas para las 34 actividades de su novena edición. El programa se celebrará del 13 al 23 de agosto en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria, con propuestas de cultura, gastronomía, música, bienestar, naturaleza y ocio familiar.

Las reservas podrán realizarse a través de la web del evento. Las plazas son limitadas y los precios parten de los 5 euros, aunque varían según la actividad y llegan hasta los 30 euros en algunas experiencias.

El programa propone conocer la ciudad desde perspectivas menos habituales. Habrá rutas por la historia de Guanarteme, la huella británica, los templos de Vegueta y las mujeres vinculadas a la obra y la vida de Benito Pérez Galdós.

La oferta gastronómica incluye talleres de pan de masa madre y cocina con tuno indio, una introducción al café de especialidad y una degustación de vinos y quesos de Gran Canaria. También se celebrarán conciertos de jazz, boleros y música crooner en terrazas de hoteles.

Paseos en velero, salidas en kayak y surf

El mar tendrá un peso destacado, con paseos en velero, salidas en kayak, iniciación al surf y una excursión para seguir desde el agua una regata de Vela Latina Canaria. Las actividades familiares se repartirán por el parque Doramas, Las Alcaravaneras y El Confital.

También habrá talleres creativos, sesiones de meditación y respiración, una clase de barre y una actividad dirigida por el bailarín y coreógrafo Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza.

LPA Estación contará este año por primera vez con la colaboración de Guaguas Municipales. Las personas que completen su inscripción recibirán un bono de dos viajes para desplazarse hasta las sedes de las actividades.

Los horarios, precios, edades recomendadas, puntos de encuentro y requisitos pueden consultarse en la ficha de cada experiencia. La venta comenzará de forma conjunta este jueves a las 10.00 horas.