Ni leyenda histórica ni conquista: este es el origen del nombre de la playa de Las Alcaravaneras

La playa de Las Alcaravaneras es uno de los rincones más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, y encarna con claridad la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. Ha sido testigo del desarrollo portuario, del crecimiento urbano y de los cambios sociales que han marcado el ritmo de la capital grancanaria desde finales del siglo XIX.

Su nombre, sin embargo, sigue despertando curiosidad. Aunque hoy pueda resultar enigmático, y muchos desconozcan su origen, realmente no encierra ningún misterio, sino que refleja el pasado natural y geográfico de la zona. Mucho antes de convertirse en la playa urbana que es actualmente, enmarcada por la Avenida Marítima, el Puerto de La Luz y el Muelle Deportivo, este lugar formaba parte de un entorno costero más amplio y sin urbanizar, conocido como la Caleta de Santa Catalina, una pequeña bahía natural que desapareció bajo el empuje del crecimiento portuario y la expansión de la ciudad en el siglo XX.

Curiosamente, el topónimo “Alcaravaneras” no se refería originalmente a esta zona. En épocas pasadas, ese nombre se aplicaba a una zona más interior y árida de la ciudad, situada posiblemente entre los actuales barrios de Ciudad Jardín y Guanarteme. Era un terreno seco, abierto y cubierto de matorrales: el hábitat perfecto para un ave que le dio nombre al lugar.

Las Alcaravaneras. / Juan Castro

¿De dónde viene el nombre?

El protagonista de esta historia es el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), un ave zancuda de hábitos nocturnos que solía habitar zonas semidesérticas y poco urbanizadas. Con sus patas largas, ojos amarillos y un peculiar canto agudo, el alcaraván se movía a la perfección entre las dunas y zonas arenosas, especialmente visible al atardecer.

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Durante años, esta ave fue una presencia habitual en muchas áreas de la isla, especialmente en aquellas donde el mar y la tierra seca se encontraban. Cuando el paisaje comenzó a transformarse con el avance de la ciudad y la construcción de la Avenida Marítima, el topónimo también migró: el antiguo nombre pasó a asociarse con la nueva playa. Hoy, el alcaraván ya no frecuenta la zona pero su nombre ha quedado grabado como testigo de un lugar que ya no existe.