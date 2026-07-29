Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorLuna de miel Susanna GrisoDestrucción empleoPescado frescoPedro Quevedo alcaldía
instagramlinkedin

Ni leyenda histórica ni conquista: este es el origen del nombre de la playa de Las Alcaravaneras

Muchos desconocen el verdadero origen del nombre de una de las zonas más emblemáticas de Las Palmas de Gran Canaria

Las Alcaravaneras.

Las Alcaravaneras. / Juan Castro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Héctor Rosales

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria

La playa de Las Alcaravaneras es uno de los rincones más emblemáticos de Las Palmas de Gran Canaria, y encarna con claridad la evolución de la ciudad a lo largo del tiempo. Ha sido testigo del desarrollo portuario, del crecimiento urbano y de los cambios sociales que han marcado el ritmo de la capital grancanaria desde finales del siglo XIX.

Su nombre, sin embargo, sigue despertando curiosidad. Aunque hoy pueda resultar enigmático, y muchos desconozcan su origen, realmente no encierra ningún misterio, sino que refleja el pasado natural y geográfico de la zona. Mucho antes de convertirse en la playa urbana que es actualmente, enmarcada por la Avenida Marítima, el Puerto de La Luz y el Muelle Deportivo, este lugar formaba parte de un entorno costero más amplio y sin urbanizar, conocido como la Caleta de Santa Catalina, una pequeña bahía natural que desapareció bajo el empuje del crecimiento portuario y la expansión de la ciudad en el siglo XX.

Curiosamente, el topónimo “Alcaravaneras” no se refería originalmente a esta zona. En épocas pasadas, ese nombre se aplicaba a una zona más interior y árida de la ciudad, situada posiblemente entre los actuales barrios de Ciudad Jardín y Guanarteme. Era un terreno seco, abierto y cubierto de matorrales: el hábitat perfecto para un ave que le dio nombre al lugar.

Las Alcaravaneras y La Puntilla se reabren al baño

Las Alcaravaneras. / Juan Castro

¿De dónde viene el nombre?

El protagonista de esta historia es el alcaraván común (Burhinus oedicnemus), un ave zancuda de hábitos nocturnos que solía habitar zonas semidesérticas y poco urbanizadas. Con sus patas largas, ojos amarillos y un peculiar canto agudo, el alcaraván se movía a la perfección entre las dunas y zonas arenosas, especialmente visible al atardecer.

Noticias relacionadas

Durante años, esta ave fue una presencia habitual en muchas áreas de la isla, especialmente en aquellas donde el mar y la tierra seca se encontraban. Cuando el paisaje comenzó a transformarse con el avance de la ciudad y la construcción de la Avenida Marítima, el topónimo también migró: el antiguo nombre pasó a asociarse con la nueva playa. Hoy, el alcaraván ya no frecuenta la zona pero su nombre ha quedado grabado como testigo de un lugar que ya no existe.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
  3. El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
  4. Las escuelas públicas de Las Palmas de Gran Canaria deniegan la matrícula a tres niños por ser sordos
  5. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  6. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  7. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  8. Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye

De los juegos infantiles a tus tiendas favoritas: Alisios diseña el verano ideal para grandes y pequeños

De los juegos infantiles a tus tiendas favoritas: Alisios diseña el verano ideal para grandes y pequeños

Doctor Chiscano: 152 viviendas atrapadas entre una obra parada y un contrato sin resolver

Doctor Chiscano: 152 viviendas atrapadas entre una obra parada y un contrato sin resolver

La otra incógnita del Mundial en Gran Canaria: qué pasará con el entorno de Siete Palmas

La otra incógnita del Mundial en Gran Canaria: qué pasará con el entorno de Siete Palmas

Zárate despide este miércoles a Fabiola Mbulito con una misa funeral

Zárate despide este miércoles a Fabiola Mbulito con una misa funeral

El Puerto de Las Palmas gana 335 metros de atraque: el Estado autoriza la licitación del muelle adosado al Reina Sofía por 45,3 millones

El Puerto de Las Palmas gana 335 metros de atraque: el Estado autoriza la licitación del muelle adosado al Reina Sofía por 45,3 millones

Alguien perdió mil pesetas en Las Palmas de Gran Canaria

Alguien perdió mil pesetas en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el punto de salida de 88 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Las Palmas de Gran Canaria se convierte en el punto de salida de 88 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Cómo saber cuándo el pescado es fresco: estos son los consejos de la Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal

Cómo saber cuándo el pescado es fresco: estos son los consejos de la Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal
Tracking Pixel Contents