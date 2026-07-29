Estudiar fuera para ser profeta en su tierra: nueve de los mejores expedientes universitarios de Canarias son becados para continuar su formación fuera de España

El saber popular reza que nadie puede ser profeta en su propia tierra, pero nueve de los mejores expedientes académicos de Canarias saldrán del Archipiélago para romper ese dogma. Washington D.C., Boston, California o Delft, en los Países Bajos, son algunos de los destinos a los que, gracias a unas becas ofrecidas por la Fundación Mapfre Canarias, acudirán unos jóvenes para continuar sus estudios en centros educativos de reconocimiento internacional, con el objetivo de que el conocimiento adquirido vuelva a las Islas para impulsar su desarrollo científico, económico y social. Con un desembolso total de más de 220.000 euros, la Fundación Mapfre Canarias busca impulsar la formación internacional a través de dos programas diferenciados.

Por un lado, las Becas de Posgrado STEM y ADE 2026, con una inversión total de 120.000 euros, buscan facilitar el acceso de los jóvenes a una serie de programas de máster de excelencia en universidades y escuelas de negocios de máxima referencia a nivel mundial, ubicados tanto fuera de España como en territorio nacional. Por otro lado, las Becas Shadowing Program Estados Unidos 2026, que suponen un desembolso de 103.000 euros, están destinadas a la financiación de cinco estancias formativas de ocho semanas en Washington D.C., en colaboración con la Advanced Leadership Foundation, incluyendo tanto los gastos del programa educativo como una ayuda para desplazamientos y manutención de cada becado.

Beneficiarios de los programas

Los beneficiarios del primero de los programas han sido Alba Ramírez, graduada en Ingeniería Industrial y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con el mejor expediente de su promoción, que cursará sus estudios de posgrado en la Stanford Graduate School of Business, en California; Irene Cordero, graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por la Universidad de La Laguna (ULL) con el tercer mejor expediente de su promoción, que continuará su formación en Delft University of Technology, en Países Bajos; Eduardo García, graduado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Madrid, ciudad en la que cursará su posgrado en la ESIC Business School e Iker Pérez, graduado en Ingeniería Física por la Universidad Carlos III de Madrid y que realizará su máster en la Northeastern University de Boston, Massachusetts.

En el caso del programa Shadowing, los cinco becados son Néstor González, graduado en Derecho por la ULPGC, que busca especializarse en derecho migratorio; Margarita García, una graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones a la que le apasiona la integración de la ética y la responsabilidad en la evolución tecnológica; Sumit Ramchandani, doble graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la ULPGC y especializado en relaciones internacionales; Carlos Valido, quien cuenta con un doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo y espera crecer en el sector del comercio internacional, y Rafael Suárez, un graduado en Ciencias e Ingeniería de Datos por la ULL que concibe estas becas como una gran oportunidad de conectar el talento de las Islas con entornos internacionales de primer nivel.

Volver para aportar

Si bien los ámbitos de estudio de todos estos jóvenes talentos canarios son muy diversos, comparten una idea común: las ganas de retornar al Archipiélago para hacer crecer el tejido investigador, económico, social y científico de la sociedad isleña. Alba Ramírez afirma que su objetivo en la vida es "poder acelerar el talento y el tejido empresarial de Canarias", debido a que considera que "los negocios y las empresas son una pieza fundamental en el desarrollo social" del Archipiélago. Igual de claro lo tiene Irene Cordero, quien tiene como meta involucrarse en el Instituto Astrofísico de Canarias para poder aportar "tanto con los conocimientos técnicos adquiridos como con la experiencia profesional obtenida en el máster". Si bien Eduardo García es más precavido y considera que "decirlo con 21 años es un poco complicado, por las vueltas que da la vida", sí siente que tiene "una deuda con el Archipiélago" y la gente que le vio crecer.