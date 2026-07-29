Los Simpson, ET, Torrente y 'el tiburón Serra': la ULPGC salta a la gran pantalla con su nuevo vídeo de verano

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) incluye en su listado de asistencia a algunas de las caras más reconocidas de la gran pantalla. Torrente, ET o Freddy Krueger son algunas de las apariciones estelares de la última edición del tradicional vídeo de la institución educativa deseando un feliz verano a todos sus alumnos. En esta ocasión, "un sueño fleje de raro" de una alumna es el marco de un cortometraje en el que se incluye la aparición del rector de la universidad, Lluís Serra, referenciando al famoso tiburón de la película homónima dirigida por Steven Spielberg.

El metraje relata el episodio onírico de una alumna de la ULPGC que comienza a vivir una serie de extraños sucesos muy relacionados con la cinematografía nacional e internacional. Comenzando con la icónica introducción de la serie de animación americana Los Simpson, un alumno emula al hijo de la familia amarilla más famosa del mundo escribiendo un castigo en la pizarra del aula, cuya máxima es bien reconocida por todo el estudiantado universitario: "un cinco son seis créditos". A partir de ahí, la alumna se percata de que ocurre algo extraño cuando aparecen personajes propios del cine de terror, como Freddy Krueger y Eduardo Manostijeras, y cuando sale del aula, se encuentra con el alienígena ET.

Los profesionales de la ULPGC también tienen su espacio dentro del cortometraje. A su salida de la clase, la alumna acude a buscar al profesor Morfeo, quien simula al reconocido Laurence Fishburne en su papel homónimo en la película Matrix, y le hace elegir entre el bolígrafo azul y el rojo, una referencia a la icónica escena del metraje con las pastillas de dichos colores, para que la alumna elija entre ir a convocatoria extraordinaria o examinarse en ese mismo instante. Finalmente, la alumna despierta sentada en la playa de Las Canteras, donde hace su aparición el rector de la institución educativa, Lluís Serra, con una aleta de tiburón a sus espaldas.